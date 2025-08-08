3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が、8日までにインスタグラムを更新。不審者に襲われた過去の経験を明かした。

中川はストーリーズでフォロワーから寄せられた質問に答える中で、「正面から変態オヤジが襲いかかって来ました。武器や助けはありません。どうやって撃退しますか？」と問われ、「この質問前回もいただいててすごく考えたんですけど…びびりなのでひたすらダッシュで逃げます！そしてコンビニとかに入って助けを求める」と回答するとともに、「シンプルだけど効果のあった実体験です」と明かした。

続けて「どんな事情があっても あとつけられたり待ち伏せされたりするのって本当にこわいからやめてほしいです」と訴えた。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。