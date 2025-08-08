もしもゾウを家で飼ったら、もしもラッコを家で飼ったら、どんな「ヤバイ」ことが起きる！？ 白輪剛史さん監修『飼ったらヤバい！ いきもの事典』（清繭子編、税込1320円、ぴあ刊）は、動物園や水族館の人気者を家で飼ったらどうなるのか、どんなお世話が必要なのかをイラストとともに楽しく解説した児童書です。

監修者の白輪さんは、静岡県の動物園「iZoo（イズー）」の園長で、動物商でもあります。動物商とは、野生動物を海外から輸入して動物園や水族館に卸す仕事で、その生態を熟知していないと務まりません。本書にはそんな白輪さんのこれまでの経験と知識が詰め込まれています。

ちなみに、ゾウを飼ったら毎日200キロ以上のエサを与えなければならず、当然よく「出す」ので、朝から晩までトイレ掃除に追われることになります。ラッコはかわいい見た目とは裏腹に大食いで、カニやウニなどの高級食材を1日6キロほど食べるので、エサ代だけで年間180万円かかります。さて、あなたは飼えますか？ お子さんと楽しく脳内シミュレーションしてみてください。

