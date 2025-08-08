女優の今田美桜（28歳）が、8月7日に放送された音楽番組「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で、北村匠海からのプロポーズに「何かもう、グッときちゃって」と語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海、主題歌を歌っているRADWIMPSが番組に出演し、「あんぱん」の名場面を振り返ることとなり、北村が今田にプロポーズしたシーンが取り上げられた。



今田は日常的な食事のシーンだけでも幸せを感じるが、「プロポーズのシーンは、何かもう、グッときちゃって」と話し「『結婚してください』って、こんなに、何かすごい、パワーがある言葉なんだ！って、忘れられないシーンになりましたね」と語った。