¶ä¹Ô°÷¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´´üÂÔ¤Ë¤Ï±è¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ä¡Ò¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â·î5Ëü±ß¡Ó¤È¡Ò92ºÐÉã¤«¤é¤Î¾®¸¯¤¤·î35Ëü±ß¡Ó¤Ç¹ëÔú¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¡È¼Â²È½»¡¦67ºÐ¼¡ÃË¡É¤ÎËöÏ©
ÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ»ºËÉ±Ò¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ç¤âÊ£»¨¤ÊÀÇÀ©¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤Î²ÈÄíÆâ¤ËÀø¤à¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡¦ÁêÂ³¿Í¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ÈÄí¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿ÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À®¿Í¤·¤¿»Ò¶¡¤Î¼«Î©¼ºÇÔ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¿Æ¤¬Êú¤¯ºá°´¶¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´Å¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿ºâ»º¤òÆâÂ¦¤«¤é¿©¤¤ÄÙ¤·¡Ä¡Ä¡£¼Â¾ð¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
»ö¶È¤Î±É¸÷¤È²ÈÄí¤ÎÊø²õ
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ù¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÇÌ¾»Î¤È¤·¤ÆÂº·É¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤º¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¿¼¤¤µµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¸Å¤¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¤Î¥É¥éÂ©»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¿Æ¤¬ÃÛ¤¤¤¿½áÂô¤Ê»ñ»º¤ò¡¢»Ò¶¡¤¬¤¿¤ÀÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ñ»º²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î¶µ°é¤Ï¼«¤é¤Îºâ»º¤ò¼é¤ê¡¢°ìÂ²¤ÎÈË±É¤ò¼¡Âå¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»ö¶È¤ò¶½¤·¤¿ÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢²ÈÄí¤òµ¾À·¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ØË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Ï½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤É¤Ëµà¤Á²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç²ÈÄíÊø²õ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ì´¤òÄÉ¤Ã¤ÆÃÏÊý°Ü½»
¤¤¤Þ¤«¤é52Ç¯Á°¡¢Åö»þ40ºÐ¤À¤Ã¤¿ÀîÅÄÍøÅµ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤È°Ü½»¤·¤¿¡£Àï¸å¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍÎ²Û»Ò¿¦¿Í¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤òËá¤¡¢1970Ç¯Âå¡¢ÉÔÏÇ¤ÎÇ¯¤Ë¼«¤é¤ÎÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È¡¢ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¹¡¹¤È¤·¤¿´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤«¤é¡¢³¤±è¤¤¤Î³¹¤òÁª¤ó¤À¡£
¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¾®¤µ¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¼Ú¤ê¡¢É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò³«¶È¡£½¤¹Ô»þÂå¤Î¿ÆÊý¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Ï¡¢Àå¤ÎÈî¤¨¤¿Åìµþ¤Ç¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¤ä¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Å¹¤ÏÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÂçÈËÀ¹Å¹¤È¤Ê¤ë¡£
¶¥¹ç¤¬¤¤¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ç»ö¶È¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¹Ù³°¤ä¶áÎÙÅÔ»Ô¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤â»ÙÅ¹¤òÅ¸³«¡£½¾¶È°÷¤â¿ô½½¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î±ï¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¡È¤è¤½¼Ô¡É¤À¤Ã¤¿ÍøÅµ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÃÏ°è¤Î´éÌò¤Ë¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¤ä¾¦¹©²ñ¤ÎÍ×¿¦¤âÎòÇ¤¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÃÏ°è¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÄí¤ÏÀÅ¤«¤ËÊø²õ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Å¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢²ñ¹ç¤ÎÀÊ¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍøÅµ¤ÎÂ¤Ï¼¡Âè¤Ë²È¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÎÀ®¸ù¤Î±¢¤ÇÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡Ä
°Ü½»Åö»þ17ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¹â¹»¤Î¶õµ¤¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇÂà³Ø¡£¼«¤é¤Îµï¾ì½ê¤òµá¤áÅìµþ¤ØÌá¤ë¤â¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÎå¤à¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ëä¤á¤¬¤¿¤¤¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ª³ØÎò¤ÏÃæÂ´¡£Èà¤¬ÆÈÎÏ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÍøÅµ¤ÏÅ¹¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Ï¤½¤ì¤ò´è¤Ê¤ËµñÈÝ¡£¿ô¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´°Á´¤ËÅÓÀä¤¨¤¿¡£Êì¿Æ¤¬Ê¹¤¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿½»½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà¿¦¤·¹ÔÊý¤ÏÃÎ¤ì¤º¡£·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÜº÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¡¢Ä¹ÃË¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼¡ÃË¤ÎÍ¦ºî¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢°Ü½»¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¹â¹»¤Ç±¢¼¾¤Ê¤¤¤¸¤á¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯À¸¤ÎÅß¤ËÉÔÅÐ¹»¤ÎËö¡¢ÃæÂà¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î´«¤á¤ÇÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ßË¼¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀï¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»Å»ö¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¤Ê¤¦¤¨¡¢Ç®µ¤¤ÈÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¸·¤·¤¤¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢Èà¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Ï¤¹¤°¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÍ¦ºî¤Î¿¦Îò¤ÏÌÂÁö¤ò»Ï¤á¤ë¡£¿å»º²Ã¹©¾ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î·ÙÈ÷°÷¡£¤É¤ì¤âÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢Â¿¤¯¤ÏÌµÃÇ·ç¶Ð¤ÎËö¡¢Êì¿Æ¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÂà¿¦¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¤µ¤È¹¥·Êµ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â²È¤ËäÆ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÈÃÇÀä¤·¤¿¼¡ÃË
1990Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¦ºî¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÊü´þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿»þÂå¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÏ«Æ¯°ÕÍß¤â¤Þ¤¿¡¢´°Á´¤ËÅà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤é¡ÖÌµ¿¦¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Èà¤Ï¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃÇ¤Á¡¢¼Â²È¤Î¼«¼¼¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿»ö¶È¤Îµ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Í¦ºî¤Ï¡¢Åö»þ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¥·¥ó¥°¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ³Ê¤ÏÊÐ¶þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢²È¤ÇË½¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£µï´Ö¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÍ¦ºî¤¬³«¤±¤¿Âç·ê¤ò½¤Éü¤·¤¿º¯À×¤¬¤¤¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÅµ¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤òÉÔØâ¤Ë»×¤¤¡¢Ëè·î35Ëü±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤·¡¢Ç¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤â¸ªÂå¤ï¤ê¤·Â³¤±¤¿¡£
Í¦ºî¤ËÍ§¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½÷À¤È¸òºÝ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÍ£°ì¤Îµï¾ì½ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£7Ç¯Á°¡¢Èà¤ò°Æ¤¸Â³¤±¤¿Êì¿Æ¤¬ÉÂ¤Ë¤è¤ê85ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ºÝ¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¤·¤Æ1,000Ëü±ß¤¬Í¦ºî¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¶â¤ÏÈà¤¬Ç®¤ò¾å¤²¤ëÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£SNS¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ö¼ÕÎÁ50Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤ÎÍøÅµ¤À¤Ã¤¿¡£
¿Æ»Ò¶¦ÅÝ¤ì¤Î»þ¤¬¹ï¡¹¤ÈÇ÷¤ë
¸½ºßÍøÅµ¤Ï92ºÐ¡¢Í¦ºî¤Ï67ºÐ¡£¿Æ»Ò¤Ï¤È¤â¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÍøÅµ¤Ï80ºÐ¤Ç»ö¶È¤ò¿®Íê¤¹¤ëÉô²¼¤Ë¾ù¤ê°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÏ²Èñ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·ê¤Î³«¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òÃí¤®Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Þ¤ä3,500Ëü±ß¤Þ¤ÇÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿ô¼Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤Ç»È¤¤¹þ¤ß¡¢ÊÖºÑ¤Ëµç¤·¤¿Í¦ºî¤¬600Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÈà¤Ï¡¢¼«¤é¶ä¹Ô¤Ë½Ð¸þ¤¡Ö¤ª¤Þ¤È¤á¥Õ¥ê¡¼¥í¡¼¥ó¡×¤ò¿½¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ¿¦¤ÇÄãÇ¯¶â¤ÎÈà¤ËÍ»»ñ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢Áë¸ýÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È»öÌ³Åª¤Ê¸ýÄ´¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Ò²ñ¤«¤é¤Þ¤¿µñÀä¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶þ¿«¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÉã¿Æ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÍøÅµ¤¬»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤Î¶â¤ò¹©ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤ÎÏ²ÈñÊÊ¤ËÈ¿¾Ê¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ç¯À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇÍý»Î¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤¯»ÜÀß¤Ë¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢Í¦ºî¤µ¤ó¤òÆÈ¤êÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÏÀ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÍøÅµ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¸³èÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼¡ÃË¤òÆÍ¤Êü¤»¤Ð¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤Î¼ºí©¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤ËÀü¤¿¤ì¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶õÆ¶¤¬¡¢¼¡ÃË¤Ø¤Î´Å¤µ¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤Î¤È¤¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¡¢ÌµÍý¤Ê°Ü½»¤ò¶¯¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤Îºá°´¶¤¬¡¢92ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÍøÅµ¤Î¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
Í¦ºî¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï·î5Ëü±ß¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤äÏ·µà²½¤·¤¿²È¤Î½¤Á¶Èñ¤ò¡¢Èà¤¬°ì¿Í¤ÇÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÁêÂ³¸¢¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÔºß¼Ôºâ»º´ÉÍý¿Í¤ÎÁªÇ¤¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼êÂ³¤¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¦ºî¤Ë¤½¤Î¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÍøÅµ¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢°ì±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯Í¦ºî¤Ë°ä¤µ¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÉã¤µ¤ó¤À¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤«Â©»Ò¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
52Ç¯Á°¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ°Ü½»¤Ê¤É¤»¤º¡¢¤¢¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÌÛ¡¹¤È²Û»Ò¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ï¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤¬¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÍøÅµ¤ÎËí¸µ¤ËË´Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£