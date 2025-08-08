RADWIMPS野田洋次郎、“朝ドラ関係者だけが知る”今田美桜の姿にキュン

RADWIMPSの野田洋次郎（40歳）が、8月7日に放送された音楽番組「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ関係者だけが知る、今田美桜の姿にキュンとしたと語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海、主題歌を歌っているRADWIMPSが番組に出演し、「あんぱん」の名場面を振り返ることとなったが、野田は本来放送されていない映像を見ることもあり、「ちょっとだけ『用意スタート！』の前からの映像が見させてもらえるんですよ。食事をされるシーンの直前とかで、正座のシーンの時に、（今田が）ずっとクラウチング（スタートの姿勢）で、“用意スタート！”めがけてやっているのがすごいかわいらしくて」と話す。



今田は「めっちゃ恥ずかしいじゃん」と笑い、北村も「我々の1番見られたくないやつ」と、足が痺れないようにしている事前の行動を恥ずかしがる。



野田は「ぜひみんなに見て欲しい。放送上は切られているんですけれど、あそこはすごいキュンときて」と話すと、今田は「そういうのも見られてるんですね。恥ずかしいです」と語った。