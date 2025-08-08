◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 花巻東4―1智弁和歌山（2025年8月8日 甲子園）

“魔曲”を力ずくで振り払った。花巻東（岩手）先発の萬谷堅心投手（2年）が選抜大会準優勝の智弁和歌山（和歌山）を相手に7安打1失点、156球を投げ抜いて完投勝利。「本当、強い相手だったんですけど、まず勝つことができて素直に嬉しいです」と充実感を漂わせた。

中盤の大きなポイントとなったのは2―1で迎えた5回だった。この回先頭の智弁和歌山1番・藤田一波（3年）に中前打。ここで相手アルプスからは“魔曲”「ジョクロック」の演奏が始まった。その中、次打者・大谷魁亜（3年）に四球を与え、大ピンチを迎えた。

自軍だけでなく、球場全体が盛り上がり、得点率が上がるとされる相手チームのチャンステーマ。しかし、菊池雄星（エンゼルス）、大谷翔平（ドジャース）もつけた背番号「17」を背負う2年生左腕は動じなかった。3番打者の投前バントをダッシュよくさばき、三塁封殺。続く4番、5番はそれぞれ空振り三振、二ゴロに仕留めてスコアボードに「0」を入れた。「フィールディングは本当に練習してきて、成果が出すことできて本当に嬉しいです」と笑顔を交えて振り返った。

6回以降は無安打。1−4の9回に2死から満塁のピンチを招いたが、最後の打者は高め直球で空振り三振。「本当にすごい打線なので“何点でも取られていい”っていうふうに言われてたんで、本当に楽に投げることはできました」。指揮官からのアドバイスも胸に、魂を込めた156球で強力打線を相手に最少失点で終えた。次戦に向け「気の抜けない戦いになると思うので、とにかく目の前の試合に全力で戦っていきたい」と表情を引き締めた。