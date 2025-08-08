たれぱんだがサンキューマートに初登場♡390円で癒しグッズをゲット！

癒し系キャラクターの代表格「たれぱんだ」が、サンキューマートに初登場♡独特のたれた姿とつぶらな瞳で人気を博した平成のアイコンが、全35アイテムのラインナップとなって令和の今にカムバックします。ファッション小物からランチ・生活雑貨まで、どれも税込429円のプチプライスで展開。8月7日(木)からは公式オンラインショップにて先行予約もスタート。日常に癒しを添えてくれる、ゆるくてかわいい「たれぱんだ」グッズをお見逃しなく♪

推し活にも♡日常使いにも嬉しいラインナップ

たれぱんだの魅力をたっぷり詰め込んだ全35アイテムは、くすみパステルをベースに、レトロかわいさと癒し感を両立させたデザイン。

Tシャツ（390円/税込429円）はさらっとした着心地で、暑い季節にぴったり。

クッション（同）は腕にすっぽり収まるサイズ感で、おうち時間のおともにも最適です。コンパクトにたためるエコバッグ（同）や洗顔リストバンド2P（同）も実用的。

ネイルシール（同）は、指先にもたれぱんだの世界観を取り入れられます♡

ランチタイムも癒しのひとときに♡

ゴロンと寝転んだたれぱんだが描かれたランチ巾着とランチボックス（各390円/税込429円）は、セットで使うのが断然おすすめ。

お弁当タイムがもっと楽しみに♪巾着（M）や10枚セットのチャック付き収納バッグ（※2点で390円/税込429円）は、細々したものの整理にぴったり。

収納バッグはレトロ感たっぷりなモノクロたれぱんだ柄で、大人女子の心もくすぐります。さらに、洗濯ネット2P（同）など家事アイテムもそろい、日常をほっこり彩ります。

限定モバイルバッテリーも登場！

公式オンラインショップ限定で登場する「モバイルバッテリー10000mAh」（2,730円/税込3,003円）にも注目。

受注期間は8月7日(木)12:00～9月1日(月)11:59までの期間限定。スマホ2回分の充電が可能な大容量ながら、たれぱんだの癒しデザインで持ち歩くのも気分が上がります♪

売り切れ前に、早めの予約をおすすめします。

日常にそっと寄り添う、たれぱんだの癒しパワー

たれぱんだの“たれた”ゆるさが、毎日に癒しと微笑みを届けてくれるコラボコレクション。

全アイテム390円（税込429円）というお手頃価格で、推し活にもギフトにもぴったりです。店頭では9月中旬から順次販売開始、オンラインでは8月7日（木）12時より先行予約スタート。

お気に入りのたれぱんだアイテムを見つけて、あなたの暮らしにほんのり癒しを加えてみてはいかがでしょうか？