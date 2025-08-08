現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】大森元貴さん演じるいせたくや

8月8日第95回の最後に、第20週「見上げてごらん夜の星を」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第95回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第95回あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦さん）に声をかけられる。

いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。

一方のぶ（今田美桜さん）は、鉄子（戸田恵子さん）に意見して怒らせてしまう。

落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子さん）が待っていた。

しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。

嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…!!

＜ドラマ内で流れた予告＞

藤堂日向さん演じる演出家の六原永輔といせたくやが並んで座っている。

「日本で初めての日本人による日本人のためのミュージカルにします」と永輔の声。

舞台の上で、俳優たちが演技をしている。

「ぼくがその詩にメロディーを乗せるので歌詞を書いてみてくれませんか」とたくやが話す。



たくやが何かの曲を歌っている。

場面が変わり、雑貨屋。



「お前らしいものを書けばいいんだよ」と八木。



登美子が涙を流して…

中目黒の長屋では、「今後の予定」と書かれた黒板に頭をぶつける嵩。

着物姿の登美子が、「あの子は優しすぎるのよ」と話す。

高知出身の代議士・薪鉄子の事務所。



興奮気味の鉄子。そばにはのぶが立っている。



嵩の髪を切るのぶ。



「人を喜ばせるのって漫画だけに限らんと思う」とのぶの声が重なる。

嵩は空を見上げて――。

ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。