モデルでタレントのみちょぱさんは8月6日、自身のInstagramを更新。小麦肌の美デコルテ＆美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：みちょぱさん公式Instagramより）

写真拡大

モデルでタレントのみちょぱさんは8月6日、自身のInstagramを更新。小麦肌の美デコルテ＆美脚を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】みちょぱ、小麦肌の美デコルテ＆美脚を披露

「鎖骨がめちゃくちゃキュート」

みちょぱさんは、「ピンクと茶色ってかわい」とつづり、7枚のソロショットを投稿。胸元にチュール素材のピンクフリルがあしらわれたミニドレスを着用しています。1〜4枚目は上半身ショットで、艶めく小麦肌のデコルテが美しいです。5〜7枚目はスタイルの良さが際立つ全身ショットで、すらりとした美脚が目を引きます。

ファンからは、「ぎゃあかわいい」「超絶最高に綺麗&美しい女性」「鎖骨がめちゃくちゃキュート」「小麦色が美しい」「やっぱりこんがり焼けちゃいましたね！」「日焼け健康的」などのコメントが寄せられました。

ハワイを訪れる姿も公開

4日には「やっぱりハワイは最高だったよ〜」とつづり、背景に海の見えるソロショットを公開していたみちょぱさん。6日の投稿よりは肌が白く見えるので、ハワイを訪れた際にさらに日焼けしたのかもしれませんね。気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:熱帯夜)