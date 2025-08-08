沖縄に“ゴルフ場併設のホテルリゾート”2026年7月オープン！ 開放的なプールやサウナを展開
パシフィックゴルフマネージメント初のラグジュアリリゾートホテル“PMGホテルリゾート沖縄”が、2026年7月3日（金）から、沖縄・恩納村にオープン。それに先駆け、今秋より宿泊予約の受付を開始し、2026年4月25日（土）から先行営業を実施する。
【写真】ラグジュアリーな空間！ 客室やシャンデリアバーなどホテルの詳細
■スイートルーム以上は専属バトラーが常駐
今回オープンするPMGホテルリゾート沖縄は、“本物志向＆上質体験”、“ウェルビーイング＆リトリート”、“共感×社交”をホテルコンセプトに、感性に寄り添う特別な滞在時間を提供する宿泊施設。
客室は、ビューバスタイプの部屋や、贅を尽くしたロイヤルスイートルームなど全201室を用意。スイートルーム以上のカテゴリーでは、専属のバトラーが常駐し、ゲスト1人1人の嗜好や希望に合わせたオーダーメイドステイを演出する。
また、当ホテルだけに開発されたオリジナルトリートメントが受けられるスパや、サウナ、最新設備を備えたジム、プールが展開されるほか、ヨガセッションや海の音に包まれる瞑想など、“心と体がととのう”ためのラグジュアリプログラムも満喫できる。
さらに、ゲスト同士が自然に出会い語り合える、メインダイニングや豪華絢爛なシャンデリアバーが登場。加えて、本ホテルは“PMGゴルフリゾート沖縄”に併設予定で、ターコイズブルーに輝く東シナ海を望みながらゴルフも楽しめるという。
【写真】ラグジュアリーな空間！ 客室やシャンデリアバーなどホテルの詳細
■スイートルーム以上は専属バトラーが常駐
今回オープンするPMGホテルリゾート沖縄は、“本物志向＆上質体験”、“ウェルビーイング＆リトリート”、“共感×社交”をホテルコンセプトに、感性に寄り添う特別な滞在時間を提供する宿泊施設。
また、当ホテルだけに開発されたオリジナルトリートメントが受けられるスパや、サウナ、最新設備を備えたジム、プールが展開されるほか、ヨガセッションや海の音に包まれる瞑想など、“心と体がととのう”ためのラグジュアリプログラムも満喫できる。
さらに、ゲスト同士が自然に出会い語り合える、メインダイニングや豪華絢爛なシャンデリアバーが登場。加えて、本ホテルは“PMGゴルフリゾート沖縄”に併設予定で、ターコイズブルーに輝く東シナ海を望みながらゴルフも楽しめるという。