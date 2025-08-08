LDH所属・Lucky2が「Laki」へ改名 ツアー開催＆約1年ぶりリリース決定
LDH所属のガールズパフォーマンスグループLucky2が、9月22日のデビュー4周年を節目に、グループ名をLaki（ラキ）へ改名することを発表した。
【動画】「桃色片想い」「Yeah！めっちゃホリディ」など…名曲が盛りだくさん
Lucky2の名称には、ファンからの“幸運”や“応援の力”が込められており、4年間の活動でその思いを育んできた。新グループ名Lakiには、L：Lucky（幸運）、A：Ambition（夢・向上心）、K：Kizuna（絆）、I：Infinity（無限の可能性）の意味を込め、これまでの感謝とともに、夢や絆、無限の可能性を信じて次のステージへ進む決意が表されている。
あわせて、11月から東京、愛知、大阪、福岡の4都市でツアー『Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-』の開催、さらに12月には約1年ぶりとなるパッケージ作品をリリース予定であることも発表された。
■『Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-』公演情報
・11月7日（金） 東京・Zepp DiverCity
・11月9日（日） 福岡・UNITED LAB
・11月16日（日） 大阪・Zepp Namba
・11月24日（月・祝） 愛知・COMTEC PORTBASE
