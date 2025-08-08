Ê¿°æÍý±û¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê2¿Í¡×ÃçÎÉ¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤Î²Ú¤ä¤«½÷»Ò²ñS¤Ë¡Ö³§¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ï¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇB3¿·³ã¤Î¸Þ½½Íò·½¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸åÇÚ¡¦ËÜÅÄÊþ»Ò¤È¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚº´ÃÎ¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤ÆÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ß¤¸¤ß²û¤«¤·¤à¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¡¢º£¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤·¤¿w¡×¤È¥é¥ó¥Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢ÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤º¡¡10¿ôÇ¯Á°¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê2¿Í¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£·î16Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¤ä¤ä¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢¤È¤â¤â¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½÷»Ò²ñ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³§¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÎ¤ÎÃç´Ö¤È¥é¥ó¥Á¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£