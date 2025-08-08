NY原油先物9 月限（WTI）（終値）

1バレル＝63.88（-0.47 -0.73%）



ニューヨーク原油は続落。

アジアの時間帯の時間外取引ではアジアの株高などで堅調だったが、来週にも米露首脳会談が実施されることが発表され、ロシアとウクライナの停戦期待が浮上して売り

優勢となった。また米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任として、２０２０年にトランプ大統領がＦＲＢ理事に任命したウォラー理事が最有力候補として浮上

していると報道されるなか、ＦＲＢの独立性が懸念されて、米株安、ドル高となった外部市場も弱気に作用した。



