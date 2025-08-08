天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』×神戸レタスコラボ番組Tシャツの購入はこちら→https://www.lettuce.co.jp/products/detail/21298?srsltid=AfmBOorVOtsnvk3F_GCZuZL02291ZePprCRzi7NZguc-DNhH6EEuXcS8

毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。

THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。

先日、祇園花月主催のバスツアーを開催した天才ピアニストのふたり。ファンとの交流がメインのバスツアーでますみは人見知りを発揮してしまったらしく……？

バスツアーは京都の観光地を巡り、最後に祇園花月を観てもらうというプラン。京都の観光はフリープランだったので内容をますみが考えて提案したとのこと。今回は、京都水族館→CHOYAの梅酒の梅酒シロップづくり→祇園花月というルートでバスツアーを実施。 「七味づくり体験とか、八つ橋づくりとかいろいろ提案して。やっぱり体験できる系って自分的にも楽しいし、行ったなという思い出にもなるので」と語るますみ。ツアーは終始楽しく終えたが、バスツアーでは人見知りを発揮してしまったと反省。竹内は「全然普通に楽しそうにしてたやん」と特に違和感はなかった様子。そこはやはりプロである以上、盛り上げたり、しゃべったりはしていたがほぼ自分たちが主催のようなものだったので、かなり気合を入れていたと言う。

特に人見知りを発揮したのが、京都水族館でのこと。約70人越えのファンと水族館を回るので、４つチームにわかれて水族館を回ることに。ますみは終始、ファンの方としゃべるときは相手の首を見てしゃべってしまった……と回顧。竹内は、それ絶対目合わん奴やん！とい笑いつつ、ますみの気にしいなところをツッコんでいた。

