Ž¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¡©Ž£ZÀ¤Âå¤Î¹Í¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì
¤Ï¤¿¤·¤ÆZÀ¤Âå¤Ï¡¢ËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§metamorworks¡¿PIXTA¡Ë
ZÀ¤Âå¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡©
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¿Í¤ò¡ÖÀ¤ÂåÊ¬¤±¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¹ÎÄêÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ±À¤Âå¿Í¤Ë¤½¤ì¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¤«¤¨¤ì¤Ð¡¢½½ÇÄ°ì¤«¤é¤²¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
Àµ¤·¤¯Áê¼ê¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿ÈÝ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Á´°÷¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÄ§¤ä·¹¸þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÈà¤é¤äÈà½÷¤é¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ØZÀ¤Âå¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂçÁ´¡Ù¡Ê¾¾²¼Åì»Ò¡¢ÇßÈªÍ§ÍýºÚ Ãø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡£¡Ö¤ª¤¿¤¬¤¤¤Ë°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢ZÀ¤Âå¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢¡È¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ì°ã¤¤¤¬²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¡É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡£
2Ì¾¤ÎÃø¼Ô¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ÍÊª¡£´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦ºöÄê»Ù±ç¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤ÈZÀ¤Âå¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡£
°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë³Æ¼«¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä°Õ¸«¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µÒ´ÑÀ¤Ï¤è¤êÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖZÀ¤Âå¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æüº¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë³Æ´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ZÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤è¤¯¤¦¤«¤¬¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãø¼Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö½¾Íè¤Î»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë´ÉÍý¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯¤ÆÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¼¸¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¼«¿®¤ò¼º¤ï¤»¤º¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤¤¤ï¤ì¤º¤Ë¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤òON¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¤É¤¦¤¢¤ì¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¡Ê¤Ï¤Ê¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡ËÍý²ò¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¿´¤ÎÆâ¡É¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆZÀ¤Âå¤Ï¡¢ËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ZÀ¤Âå¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì¡×¤È¤Ï¡©
¤³¤Îµ¿Ìä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãø¼Ô¤ÏÆþ¼Ò1¡Á2Ç¯ÌÜ¤ÎZÀ¤Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¡¡Á£¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ²»¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¸½¼Â¡×¤È¡ÖÍýÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¥È¡¼¥¯
¢¡¡¿á¤½Ð¤·¤òËä¤á¤ë·Á¼°¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥È¡¼¥¯
£¡¡ÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥ï¡¼¥¯
¡Ê90¡Á91¥Ú¡¼¥¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤Þ¤º¡¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¸½ºß¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤È¡ÈÍýÁÛ¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è»þ´Ö¤ò10¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö»Å»ö¡¿¼ñÌ£¡¿Í§¿Í¡¿²ÈÂ²¡¿¼«Ê¬¡×¤Î5Í×ÁÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âµÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¯¢¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¤ò¿á¤½Ð¤··Á¼°¤ÇËä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÎã¡§
1.¡¡µ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¡Ê¾å»Ê¤Ë¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡Ë
2.¡¡»Å»ö¤Î»Ø¼¨¡Ê¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¡×¡Ë
3.¡¡¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ÅÊý¡Ê¾å»Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡Ë
4.¡¡¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¡Ê¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö³å¡×¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡©¡Ë
¡Ê90¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤½¤·¤Æ£¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ä³¨¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î3ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£
¡¦ÉôÄ¹¡¢²ÝÄ¹¡¢ÀèÇÚ¡¢Æ±´ü¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤½¤ÎÍýÍ³
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤½¤ÎÍýÍ³
¡¦¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¿¦¾ì¤Ë¤·¤¿¤«¡ÊÁ´ÂÎÁü¡Ë
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Àß·×¡¦¼Â»Ü¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥¤¥Õ¥Í¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê91¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤äµ¤¤Å¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Æ¶»¡¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤ÎËÜ²»¤äÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃø¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢2¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½Å»ë¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë»Å»ö¤È¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£»Ä¶È¤ò·ù¤¤¡¢¿´¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡£
¤È¤³¤í¤¬Ãø¼Ô¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¡¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ø¸½¼Â¡Ù¤È¡ØÍýÁÛ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î¡¢¤¢¤ëIT´ØÏ¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î²óÅú¤À¡£
Èà¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ö»Å»ö¡×¤Î»þ´Ö¤ò6³ä¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍýÁÛ¤ÎÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö»Å»ö¡×¤Î³ä¹ç¤ò85%¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤ÆµÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤ÏÆó½Å¤ËÀþ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¡ÖÍ§¿Í¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê93¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿Þ¤ä²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸À¤À¡£Èà¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»Å»ö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Å»ö¤ò¼ñÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¶³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤òÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢´õË¾¤¹¤ë¶È³¦¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏµÕ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£1Ç¯¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤º¡¢¼ºË¾¤òÊú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á°Ê¹ß¤Ï»Å»ö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃ±½ã¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÍßÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È½Å»ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¤Ä¤é¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢´Ä¶¤¬À°¤¨¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë
¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼ê¤Ï¼õ¤±¿È¤Ç¾Ã¶ËÅª¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Ä¶¤¬À°¤¨¤ÐZÀ¤Âå¤ÏËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈZÀ¤Âå¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Î¼Â´¶¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°Â¿´´¶¡×¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¡×¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À°¤Ã¤¿´Ä¶¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆþ¼ÒÅö»þ¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢ÀèÇÚ¤¬¡Ø¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È°ì¸ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¹©É×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê119¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄã²¼¤·¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä²þÁ±ÅÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ZÀ¤Âå¤ÏÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢¥ß¥¹¤ò²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¤¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê120¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÊâ¤ß´ó¤ê
XÀ¤Âå¡¢YÀ¤Âå¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤½¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ZÀ¤Âå¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï2025Ç¯¸½ºß¤Ç13¡Á29ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤Âå·ÁÀ®¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ê¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯À¤Âå¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¸½ºß¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤ä¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊÉ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ZÀ¤Âå¤ÏZÀ¤Âå¤Ç¡¢¡Ö¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤È¹ÔÆ°¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²áÄø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°õÆî ÆØ»Ë ¡§ ºî²È¡¢½ñÉ¾²È¡Ë