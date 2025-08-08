セガプライズ「MARVEL　ACT/CUT　プレミアムフィギュア　“シルバーサーファー”」

ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年7月25日より順次投入される「MARVEL　ACT/CUT　プレミアムフィギュア　“シルバーサーファー”」を紹介します！

 

セガプライズ「MARVEL　ACT/CUT　プレミアムフィギュア　“シルバーサーファー”」

 

 

投入時期：2025年7月25日より順次

サイズ：全長約7×14cm

種類：全1種（シルバーサーファー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

コミックの世界から飛び出してきたような、躍動感ある「シルバーサーファー」のフィギュアがセガプライズから登場。

 

 

全身蒸着塗装の為、通常のメタリック塗装よりも光沢があります！

 

 

ボディとボードを、ともに美しいシルバーで表現。

 

 

全身が金属のようなシルバーの皮膚も丁寧に造形されています。

 

 

躍動感あふれる、今にも動き出しそうなフィギュアです！

 

全身のシルバーが神々しい「シルバーサーファー」のフィギュア。

「MARVEL　ACT/CUT　プレミアムフィギュア　“シルバーサーファー”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年7月25日より順次投入予定です。

