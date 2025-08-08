『SPIRIT WORLD』竹野内豊演じる、予期せぬ父親の死に直面したハヤトの場面写真解禁
カトリーヌ・ドヌーヴが主演を務め、竹野内豊、堺正章、風吹ジュンらが共演する映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』より、竹野内演じる、予期せぬ父親の死に直面したハヤトの場面写真が解禁された。
【写真】竹野内豊を切り取った場面写真がシブい！
日・仏・シンガポールの国際共同合作である本作は、2024年、群馬県高崎市と千葉県いすみ市で撮影され、シンガポールのエリック・クー監督が『家族のレシピ』（2019年日本公開）に続き手掛けた作品。迷える大人たちが紡ぐ希望と再生の物語だ。
父の死をきっかけに高崎を訪れたハヤト（竹野内）。離婚したハヤトの母メイコ（風吹）に思い出のサーフボードを届けてほしいという父ユウゾウ（堺）の遺言と、フランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）のコンサートチケットを見つけるが、その翌日、クレアの突然の死を知る。ハヤトは父の遺言を果たすため、家を出ていった母を探す旅に出る。一方、死後の世界でさまようクレアは、ユウゾウと出会い、見えない存在としてハヤトの旅を見守ることに。家族、仕事、人生―さまざまな葛藤を抱える中、旅路でハヤトがたどり着く答えとは？ そして、クレアが導く“奇跡”とは−。
今回解禁された場面写真は、タバコを吸いながら、父ユウゾウの口ずさんでいた曲を思い出すシーンや、仕事中も酒が手放せないハヤトの状況が分かるシーン。また、亡き父の大ファンだったフランス歌手クレアの歌を初めて聴き、涙を流すシーンなど、仕事や人生に疲れ、父親を亡くした喪失感から、無気力な日々を送るハヤトの姿が分かるカットとなっている。
本作のムビチケ前売券は、本日8月8日よりカード、オンライン、コンビニ各券種で販売開始。ムビチケ前売券（カード）は、映画のメインビジュアルをあしらっている。
映画『SPIRIT WORLD ‐スピリットワールド‐』は、10月10日よりTOHOシネマズ シャンテにて先行公開、10月31日より全国拡大公開。
