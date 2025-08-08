ＣｉメディカがＳ高カイ気配、エアウォータが１株１５００円でＴＯＢ実施へ◇

歯愛メディカル<3540.T>はストップ高の１３１０円でカイ気配となっている。エア・ウォーター<4088.T>が７日の取引終了後に、同社の非公開化を目指してＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１５００円にサヤ寄せする格好となっている。



買付予定数は２５８５万２２５３株で、上限及び下限は設定しない。買付期間は８月８日から９月２４日。ＣｉメディカはＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て上場廃止となる見通し。株式を非公開化するための一連の手続きを経て、エアウォータによるＣｉメディカの所有割合は９０％、Ｃｉメディカの筆頭株主で社長の清水清人氏の所有割合は１０％になる見込み。



エアウォータはＣｉメディカの経営及び事業運営に対し、これまで以上に関与を深め、グループシナジーの早期かつ着実な実現を目指す。ＣｉメディカはＴＯＢに対し賛同の意見表明を行い、株主に応募を推奨した。東京証券取引所はＣｉメディカを７日付で監理銘柄（確認中）に指定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS