８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安となっている。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１４銭前後と前日に比べ２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領が８日付で辞任するクグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の後任として、米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をあてる人事を発表すると、ミラン氏はトランプ氏の意向を受けて利下げを積極的に支持する可能性が高いとの見方が広がり、１４６円９５銭まで軟化する場面があった。



この流れを引き継いだ東京市場はドル売り・円買いが先行し、朝方に一時１４６円７２銭まで下押した。ただ、続伸して始まった日経平均株価が上げ幅を広げるにつれ、リスク選好的なドル買い・円売りが流入。きょう開かれる自民党の両院議員総会を前に、石破茂首相の退陣を想定した財政拡張への警戒感から円が売られやすいこともあり、ドル円相場は午前９時１０分すぎに１４７円１０銭台に上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７７銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS