カドカワは大幅反落、前年同期の反動で４～６月期営業減益

ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468.T>は大幅反落。７日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比１．５％減の６４８億４４００万円、営業利益は同６１．５％減の２３億１８００万円だった。通期で増収増益を見込んでいることから失望売りを誘ったようだ。



書籍・雑誌の販売などを手掛ける主力の出版・ＩＰ創出事業で、電子書籍における前年同期の反動が出た。また、海外の一部地域における在庫評価減の影響や人件費の増加なども響いた。アニメ・実写映像事業でも前年同期の反動があった。一方、ゲーム事業は「ＥＬＤＥＮ ＲＩＮＧ ＮＩＧＨＴＲＥＩＧＮ（エルデンリングナイトレイン）」が好調に推移し、セグメントで増収増益となった。



出所：MINKABU PRESS