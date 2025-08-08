ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年7月25日より順次投入される、「『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』 ＆ you マスコット」を紹介します！

セガプライズ MARVEL『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』 ＆ you マスコット

投入時期：2025年7月25日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全4種（ザ・シング、インビジブル・ウーマン、ミスター・ファンタスティック、ヒューマン・トーチ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年7月25日(金)公開予定の「MARVEL」新作映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』

特殊な能力を持つ4人のヒーローが地球を喰らい尽くす規格外のヴィランに挑むスーパーヒーロー映画です。

映画公開当日より、作中で大活躍のキャラクターたちが、セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットになって登場します！

ザ・シング

岩のような強固な身体を持つ「ザ・シング」

口角を上げながらにっこりほほ笑む姿が“& you”ならではのタッチで表現されています。

インビジブル・ウーマン

「ファンタスティック4」の紅一点である「インビジブル・ウーマン」のマスコット。

美しいブロンドヘアと意志の強そうな瞳も見事に再現されています。

ミスター・ファンタスティック

天才科学者であり、チームのリーダーである「ミスター・ファンタスティック」

丁寧に造形されたヘアスタイルやヒゲもポイントです。

ヒューマン・トーチ

全身に炎をまとって飛行する、「インビジブル・ウーマン」の弟「ヒューマン・トーチ」

お口を開いて笑みを浮かべる、フォトジェニックなプライズです。

今後のマーベル・シネマティック・ユニバース作品での活躍も期待が高まる「ファンタスティック4」メンバーのかわいいマスコット。

セガプライズの『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』 ＆ you マスコットは、全国のゲームセンターなどに、2025年7月25日より順次投入予定です。

