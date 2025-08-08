DREAMS COME TRUEの公式サイトなどが8日に更新され、今月23日に開催を予定していた「ドリカム花火2025 in 札幌真駒内」について中止とすると発表した。

公式サイトでは、「このたび、2025年8月23日 (土) に真駒内セキスイハイムスタジアム（札幌市南区）にて開催を予定しておりました、『ドリカム花火2025 in 札幌真駒内』につきまして、主催者であるドリカム花火2025 in 札幌真駒内実行委員会の判断により、

開催を中止させていただくこととなりました」と発表。「本花火大会を楽しみにお待ちいただいていたお客様をはじめ、ご出演予定のアーティストの皆様、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中止の経緯について「2025年7月12日に同会場にて開催された『第13回真駒内花火大会』において、大会終了間際に花火の燃えカスの一部が、立入禁止エリアと無料進入可能エリアの境界線付近に落下する事象が発生いたしました」と明かした。そのうえで「当該エリアは当時、警備強化中の区域内であったため、幸いにも怪我人や火災等の発生は確認されておりません。しかしながら、会場をはじめとする関係各所より、今後の開催にあたっては更なる安全対策の強化を求められることとなりました」とした。

「実行委員会では、当初より最大限の警備体制をもって準備を進めてまいりましたが、昨今の天候急変 (ゲリラ豪雨・突風・強風等) や全国で相次ぐ花火大会での想定外の事故等を踏まえ、改めて警備体制の見直しを行った結果、万全の安全対策を整えたうえでの開催が困難であるとの結論に至りました」と説明。「お客様の安心・安全を最優先に考え、苦渋の決断ではございますが、本年の開催を中止とさせていただく運びとなりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

花火大会の振替開催もないとし、「改めまして、本イベントを楽しみにされていた皆様、出演を予定しておりましたハンバーガーボーイズ様、Aile The Shota様、DJ Mass MAD Izm*様、ドリカムディスコ・ミニご出演者様には、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「本大会の開催にあたり、『ドリカム花火』の名称使用、楽曲のご提供、さらにコンテンツアドバイスや広報活動に多大なるご協力を賜りましたDREAMS COME TRUE 中村正人様、吉田美和様をはじめ、関係各位の皆様にも、このようなご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と詫びた。

チケットは払い戻しをする。