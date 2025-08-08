デラコンジャパンは、特殊素材で作られたパジャマとシーツの組み合わせにより、寝返りをスムーズにし、睡眠の質の改善を実現するスリープシステム「コンフォートリネン」の日本公式オンラインショップを2025年7月1日にオープンしました。

デラコンジャパン「コンフォートリネン」

この製品は、高齢者や介助が必要な方だけでなく、リハビリ中の方、運動後の回復を重視するアスリート、慢性的な疲労や不眠に悩む方など、幅広い層に活用できます。

日常の動作をサポートし、より良い睡眠環境を提供することで、QOL(生活の質)の向上に貢献します。

