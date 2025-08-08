EXILE TAKAHIRO、手描きスケッチに注目集まる「上手すぎて凄い」「レベル高い」
【モデルプレス＝2025/08/08】EXILE TAKAHIROが8日、自身のInstagramを更新。手描きの犬のスケッチを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】EXILE TAKAHIRO、プロ級手描きスケッチ
TAKAHIROは「幼い頃、目の前にあるものを鉛筆だけでどう表現するかを、親父とスケッチ勝負してたのを思い出した」と幼少期の父親との思い出を振り返り、鉛筆で描いた愛らしい犬のぬいぐるみを被写体にしたスケッチを公開。「10分間だけでムキになれる楽しみ。描く前に、どの角度から、どう捉えるか…そこから勝負は始まってた」と当時を懐かしんでいる。
また、「遊びでやってくれてたけど、自分の未来を描くために、本質的で本能的なイメージの持ち方を教えてくれた気がする。THE ART IS THE HEART.」とつづったのちに「＃それっぽいこと言いたい人 ＃親父に教わったのは ＃スケッチより ＃スケベッチ」とユーモアたっぷりに締めている。
この投稿に、ファンからは「絵が上手すぎて凄い」「レベル高い」「プロ級」「多才すぎて驚く」「芸術的センス抜群」「お父さんとの思い出素敵」「最後のハッシュタグ（笑）」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
