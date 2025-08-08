Ç¤°ÕÄ°¼èÊóÆ»¥³¥á¥ó¥È¤»¤º¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿¤¤
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ï8Æü¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ÇÁªµó±¿Æ°¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆPR²ñ¼Ò¤Ë¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¿À¸ÍÃÏ¸¡¤«¤éÇ¤°ÕÄ°¼è¤µ¤ì¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤¬6·î¡¢ºØÆ£»á¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈïÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤ÇPR²ñ¼Ò¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ°ãË¡À¤òÈÝÄê¡£ÃÏ¸¡¤Ï·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¤«¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡PR²ñ¼Ò¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¡Ömerchu¡Ê¥á¥ë¥Á¥å¡Ë¡×¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬ºØÆ£»á¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÃ´¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£