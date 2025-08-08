【レパードＳ】羽田盃３着のジャナドリアは４枠６番 砂初参戦の良血ヴィンセンシオは６枠１０番 枠順決定
◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟競馬場・ダート１８００メートル）
枠順が８月８日、決定した。雲取賞覇者で羽田盃３着からＪＲＡ重賞初Ｖを狙うジャナドリア（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ゴールドドリーム）は４枠６番からの発走となった。報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着馬で葉牡丹賞を２歳コースレコードで制した良血馬ヴィンセンシオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は６枠１０番から、初のダート戦に挑む。１、２勝クラスを連勝中のロードラビリンス（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ミッキーアイル）は５枠９番、ルグランヴァン（牡３歳、美浦・高木登厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は７枠１３番からの発走となった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ドンインザムード 牡３ 松山 弘平 ５７
（２）ルヴァンユニベール 牡３ 内田 博幸 ５７
（３）タガノマカシヤ 牡３ 菊沢 一樹 ５７
（４）ポールセン 牡３ 斎藤 新 ５７
（５）シンビリーブ 牡３ 菅原 明良 ５７
（６）ジャナドリア 牡３ 戸崎 圭太 ５７
（７）チュウジョウ 牡３ 丸山 元気 ５７
（８）サノノワンダー 牡３ 大野 拓弥 ５７
（９）ロードラビリンス 牡３ 川田 将雅 ５７
（１０）ヴィンセンシオ 牡３ クリストフ・ルメール ５７
（１１）ヒルノハンブルク 牡３ 石橋 脩 ５７
（１２）トリポリタニア 牡３ 岩田 康誠 ５７
（１３）ルグランヴァン 牡３ 原 優介 ５７
（１４）ニューファウンド セン３ 石川 裕紀人 ５７
（１５）ハグ 牡３ 高杉 吏麒 ５７