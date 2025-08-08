【ＣＢＣ賞】重賞連勝狙うヤマニンアルリフラは７枠１４番 武豊騎手騎乗のジューンブレアは５枠９番 枠順決定
◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）
出走馬１８頭の枠順が８月８日、決定した。前走の北九州記念を制し、重賞連勝を狙うヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）は５枠９番。函館スプリントＳ２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は武豊騎手の手綱で７枠１４番から初タイトルを狙う。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）バルサムノート 牡５ ５７ 北村 友一
（２）テイエムリステット 牡４ ５６ 川須 栄彦
（３）ドロップオブライト 牝６ ５６ 幸 英明
（４）クラスペディア 牡３ ５５ 小崎 綾也
（５）シュトラウス 牡４ ５７ 杉原 誠人
（６）ワイドラトゥール 牝４ ５５・５ 西塚 洸二
（７）グランテスト 牝５ ５４ 小沢 大仁
（８）ミルトクレイモー 牡５ ５４ 田口 貫太
（９）ジューンブレア 牝４ ５５・５ 武 豊
（１０）ポッドベイダー 牡３ ５５ 角田 大和
（１１）カリボール 牡９ ５６ アレクシ・バデル
（１２）エイシンワンド 牡３ ５５ 吉村 誠之助
（１３）ジャスティンスカイ 牡６ ５７・５ 荻野 極
（１４）ヤマニンアルリフラ 牡４ ５７・５ 団野 大成
（１５）カルチャーデイ 牝４ ５５ 横山 典弘
（１６）メイショウソラフネ 牡６ ５７ 酒井 学
（１７）インビンシブルパパ 牡４ ５７ 佐々木 大輔
（１８）ベガリス 牝５ ５４ 藤懸 貴志