◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）

　出走馬１８頭の枠順が８月８日、決定した。前走の北九州記念を制し、重賞連勝を狙うヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）は５枠９番。函館スプリントＳ２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は武豊騎手の手綱で７枠１４番から初タイトルを狙う。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）バルサムノート　牡５　５７　北村　友一

（２）テイエムリステット　牡４　５６　川須　栄彦

（３）ドロップオブライト　牝６　５６　幸　英明

（４）クラスペディア　牡３　５５　小崎　綾也

（５）シュトラウス　牡４　５７　杉原　誠人

（６）ワイドラトゥール　牝４　５５・５　西塚　洸二

（７）グランテスト　牝５　５４　小沢　大仁

（８）ミルトクレイモー　牡５　５４　田口　貫太

（９）ジューンブレア　牝４　５５・５　武　豊

（１０）ポッドベイダー　牡３　５５　角田　大和

（１１）カリボール　牡９　５６　アレクシ・バデル

（１２）エイシンワンド　牡３　５５　吉村　誠之助

（１３）ジャスティンスカイ　牡６　５７・５　荻野　極

（１４）ヤマニンアルリフラ　牡４　５７・５　団野　大成

（１５）カルチャーデイ　牝４　５５　横山　典弘

（１６）メイショウソラフネ　牡６　５７　酒井　学

（１７）インビンシブルパパ　牡４　５７　佐々木　大輔

（１８）ベガリス　牝５　５４　藤懸　貴志