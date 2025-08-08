◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）

出走馬１８頭の枠順が８月８日、決定した。前走の北九州記念を制し、重賞連勝を狙うヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）は５枠９番。函館スプリントＳ２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は武豊騎手の手綱で７枠１４番から初タイトルを狙う。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）バルサムノート 牡５ ５７ 北村 友一

（２）テイエムリステット 牡４ ５６ 川須 栄彦

（３）ドロップオブライト 牝６ ５６ 幸 英明

（４）クラスペディア 牡３ ５５ 小崎 綾也

（５）シュトラウス 牡４ ５７ 杉原 誠人

（６）ワイドラトゥール 牝４ ５５・５ 西塚 洸二

（７）グランテスト 牝５ ５４ 小沢 大仁

（８）ミルトクレイモー 牡５ ５４ 田口 貫太

（９）ジューンブレア 牝４ ５５・５ 武 豊

（１０）ポッドベイダー 牡３ ５５ 角田 大和

（１１）カリボール 牡９ ５６ アレクシ・バデル

（１２）エイシンワンド 牡３ ５５ 吉村 誠之助

（１３）ジャスティンスカイ 牡６ ５７・５ 荻野 極

（１４）ヤマニンアルリフラ 牡４ ５７・５ 団野 大成

（１５）カルチャーデイ 牝４ ５５ 横山 典弘

（１６）メイショウソラフネ 牡６ ５７ 酒井 学

（１７）インビンシブルパパ 牡４ ５７ 佐々木 大輔

（１８）ベガリス 牝５ ５４ 藤懸 貴志