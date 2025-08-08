韓国で、学生に「硫酸テロ」を行うと脅迫するファクスを受け取ったという通報があり、警察が捜査に乗り出した。

８日、警察によると、７日午後、「カラサワタカヒロ」という日本人弁護士名義で「午後１時４３分、学生に硫酸テロを行う」という内容のファクスを受け取ったという１１２番通報（警察への緊急通報）があったという。

これを受け、警察は教育施設に対するパトロールを強化し、各学校にこの事実を知らせて注意を呼びかけた。警察特攻隊や各警察署の初動対応チームは、万が一の事態に備えて支援態勢を維持した。

警察は、２０２３年８月から相次いでいる日本発とみられる脅迫メール・ファクスと同一犯による犯行の可能性が高いとみて、発信者の追跡を進めている。

警察は今年１月にも同じ名義（カラサワタカヒロ）で裁判所や検察、学校など韓国主要施設にテロを行うと脅迫した類似事件３８件を捜査していると明らかにした。これらの事件ではいずれも爆発物などの危険物は発見されていない。

警察は国家情報院とともに問題のメールやファクスを精査したが、いずれも現実性が低い内容という結論に至ったという。