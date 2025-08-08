【今週の数字】モダンリテール編（8/1〜8/7）： トランプ氏の投稿で アメリカンイーグル 株急騰 ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月1日（金）〜8月7日（木））を数字とともにご紹介します。
23％増
トランプ氏の投稿でアメリカンイーグル株急騰俳優シドニー・スウィーニーを起用したアメリカンイーグルの秋キャンペーンについて、トランプ大統領が「もっともホットな広告」とSNS上で称賛。投稿直後、同社株は一時23％上昇した。広告は一部で性的表現と批判されていたが、右派からの支持が反発材料に。ブランド認知は高まっているが、業績回復に結びつくかはまだ不明だ（CNBC）。
25％減
グッチ、苦境続く 第2四半期売上が25%減ケリングが発表した2025年4〜6月期決算で、主力ブランドであるグッチ（Gucci）の売上は前年同期比25％減だった。昨年からの不振が続いており、同ブランドの上期売上高は26％減、営業利益は51％減。アジアや北米の需要減に加え、デザイナー交代によるブランドの迷走も指摘されており、立て直しには数シーズンを要しそうだ（Fashion Dive）。
3億900万件