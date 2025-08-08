「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月1日（金）〜8月7日（木））を数字とともにご紹介します。

23％増

トランプ氏の投稿でアメリカンイーグル株急騰

俳優シドニー・スウィーニーを起用したアメリカンイーグルの秋キャンペーンについて、トランプ大統領が「もっともホットな広告」とSNS上で称賛。投稿直後、同社株は一時23％上昇した。広告は一部で性的表現と批判されていたが、右派からの支持が反発材料に。ブランド認知は高まっているが、業績回復に結びつくかはまだ不明だ（CNBC）。

25％減

グッチ、苦境続く　第2四半期売上が25%減

ケリングが発表した2025年4〜6月期決算で、主力ブランドであるグッチ（Gucci）の売上は前年同期比25％減だった。昨年からの不振が続いており、同ブランドの上期売上高は26％減、営業利益は51％減。アジアや北米の需要減に加え、デザイナー交代によるブランドの迷走も指摘されており、立て直しには数シーズンを要しそうだ（Fashion Dive）。

3億900万件

米、低額輸入品の免税制度を全面廃止へ

トランプ大統領は、800ドル以下の海外通販商品を関税免除としていたデミニミス（de minimis）制度をすべての国からの輸入に対して廃止すると発表。適用は8月29日から。制度を利用した低額輸入は今年度すでに3億900万件に達し、テム（Temu）やシーイン（Shein）など中国発ECに打撃が及ぶ見通しだ（CNBC）。編集部