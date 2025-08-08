声優の平野綾（３７）が７日、自身のＳＮＳを更新。浴衣姿で猫との２ショットを公開した。



「残暑お見舞い申し上げます。暦の上では早くも立秋を過ぎましたが、秋とは名ばかりの暑い日々が続いております。」と投稿。「ＵＰできていなかった沖縄と上海の写真をゆっくり更新していきますね！」と記した。



⁡続けて「まだまだ暑い日が続くようです。ご無理のないよう、皆さまくれぐれもご自愛ください。またお会いできる日を心待ちにしております。」とつづり、花柄の浴衣を着て猫を抱えたり、笑顔でほおずりしたりする写真を掲載。「みんな大好き。ありがとう。令和７年 晩夏」とした。



フォロワーからは「あやさんもネコちゃんも超絶かわいい」、「あーやの笑顔が大好きです」、「これからも前を向いて行きましょう」などの声が寄せられた。



平野は５日、自身のＳＮＳを通じて、俳優の谷口賢志（４７）と離婚したことを発表。２人は２０２４年１月に結婚を発表したが、同年９月には協議離婚の話し合い状態であることを明かしており、最終的に約１年７カ月で結婚生活に終止符を打った。

（よろず～ニュース編集部）