中学時代まで不登校だった実業家の小幡和輝さん（３１）。

定時制の高校に進学後は、アルバイトでお金を稼ぐ楽しさに目覚める。（読売中高生新聞編集室 中村桐佳）

定時制高校に進学もハマったのは

「フリースクールの先輩が行っていたので、何となく自分も行こうかなと定時制の高校に入りました。学校は嫌ではなかったけれど、楽しかったわけでもなかったですね。友達もいませんでしたし……。

それよりもアルバイトに夢中で、朝７時から夕方５時まで働いていました。スーパーで総菜をつくるバイトです。料理好きの自分にぴったりな仕事で、つくったものをたくさんの人が食べてくれるのがうれしかったし、僕のやる気が伝わって、在庫管理や商品の発注など、いろんな仕事を任せてもらえました。商品の値段を決める話し合いにも社員に交じって参加していました。

なかでも楽しかったのはオードブルづくり。『５０００円でつくってくれ』と注文を受けたら、いかに見栄（みば）えをよくするか工夫しつつ、なるべく利益をたくさん取れるように考える。実は、お客さんに喜ばれるエビフライは意外と利益が出るんです。メロンは高いけれど、青果コーナーのものを使えば安く抑えられます。そうやってあれこれ考えながら、原価計算をするのが好きで、ほとんどゲームと同じ感覚で楽しんでいました」

アルバイトに夢中だったある日、街中で偶然、一つ年上の青年に声をかけられる。それがビジネスの道へ進む大きな転機になる。

「バンド活動をしていた彼は、他のバンドも参加するライブイベントを企画していて、手伝ってくれる仲間を探していました。僕も音楽を聞くのは好きだったので、初めは会場の受け付けや来場者の誘導などを手伝いました。次第に出演者のキャスティングや、イベントのコンセプトを決める責任者のような立場になっていきました。

結局、何をするにしても、『自分の仮説が正しいかどうかを検証したい』というのが僕の一番の動機なんです。こんな内容でこのバンドを呼べば、人がこれだけ集まるんじゃないか。みんな盛り上がってくれるんじゃないか。そんなことを考えながら、どんどんライブイベントの企画にハマっていきました」

イベントでの大失敗を糧に

１歳上の仲間たちが高校を卒業して県外に進学すると、１人でゼロからイベントをつくろうと決意する。

「これまではライブイベントばかりやっていましたが、別のイベントも企画してみようと思ったんです。和歌山は県内に大学が少なくて、当時は『日本で一番、県外進学率が高い』と言われていました。裏を返せば、外に出て行って和歌山の良さを広める“観光大使”が一番多い県になれるということです。そのためには、県内の高校生が大学に進学するまでに、和歌山のことをどれだけ好きになってくれるかが大事。そこで、地域で活躍するアーティストや起業家を高校生に紹介するイベントを開くことにしたんです。

このイベントには、趣旨に賛同してくれた和歌山市が、１０万円の補助金を出してくれました。だけど、結果は大失敗。５人しか来なかったんですよ。集客５０人の目標を立てていたのに。ライブイベントと同じように１０００枚のチラシを配れば、数十人は集まると思っていたんです。でも違った。ライブには出演者の友だちや知り合いが来てくれていただけだと気づきました。

これで終わるのは和歌山市に申し訳なさすぎて、『補助金はいらないのでもう一度やらせてください』とお願いしました。ちょうどフェイスブックやツイッターが流行し始めた時期でした。市内の高校生に向けて何千件と宣伝メッセージを送りました。すると当日、５０人が来てくれたんです。うれしくて舞台裏で泣きました。そのとき、初めて会社をつくろうと考えました。これを仕事として続けていきたいと思ったんです」