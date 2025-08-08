元日本代表ら豪華メンバーが集結！JOYさんが“大物歌手”の誕生日をお祝い

今月7日、タレントのJOYさんが自身のInstagramを更新。大物歌手の誕生日パーティーに参加したことを報告し、意外な参加者たちとの豪華ショットを公開した。

JOYさんは「小柳ルミ子さんハッピーバースデー」と投稿。7月2日に73歳の誕生日を迎えた歌手・女優の小柳ルミ子さんが主役のパーティーに参加したとのこと。

「この日集まったメンバーは槙野、松原良香さん、町田ゼルビアの黒田監督、元ケツメイシDJ KOHNOさん」と、小柳さんとの接点が分かりづらい意外なメンバーが集結した。

特に元日本代表DFの槙野智章氏、元いわてグルージャ盛岡（現JFL）監督の松原良香（よしか）氏、J1・FC町田ゼルビアの黒田剛監督といったサッカー関係者が多く、「このメンバーが集まったら結局ずっとサッカーの話！」とJOYさんは綴った。

JOYさんは中学時代に群馬県選抜に選ばれるなどサッカー経験が豊富で、その繋がりで豪華なメンバーが集まったのかもしれない。

投稿された写真には、センターに小柳さんと黒田監督が椅子に座り、その後ろに松原氏、槙野氏、JOYさんが笑顔で写っていた。

ちなみに、松原良香氏はJ2ジュビロ磐田DF・松原后の叔父である。