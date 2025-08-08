とちぎテレビ

７月２８日から８月３日までの１週間で報告のあった百日ぜきの患者数は全国で６万人を超え、栃木県内でも高い水準が続いています。

また、リンゴ病やＡ群溶血性レンサ球菌咽頭炎の警報レベルが続いています。

「百日ぜき」は特有のけいれん性の激しい咳が長引くのが特徴で、子どもを中心に発症し肺炎や脳症を合併して死に至ることもあります。

全国で確認された今年に入ってからの累計の患者数は６万人を超え、統計を取り始めてから最も多かった２０１９年のおよそ１万６千人を大きく上回っています。

県内ではこの１週間で報告のあった患者の数は９７人で、前の週より１５人増加しました。

前の週（３０週）＝８２人

前の前の週（２９週）＝１３１人

前の前の前の週（２８週）＝９６人

今年に入ってから確認された患者数は１１３４人で、県内で報告のあった去年１年間の患者数の１２人を大きく上回っています。

県は、手洗いや咳エチケットなどでの感染対策を心がけるよう呼びかけています。

続いて伝染性紅斑、いわゆるリンゴ病です。

子どもを中心に発症し風邪のような症状が現れ頬などに赤い発疹が出るウイルスによる感染症で妊婦が感染すると流産や死産につながる恐れもあります。

報告があった患者数は前の週と変わらず７５人で、引き続き、県の東部以外のすべての地域で警報レベルになっています。

また、春から夏にかけて子どもが中心にかかり、３８度以上の発熱や喉に炎症が出るＡ群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県南地区で警報レベルとなっています。

新型コロナウイルスは２４６人で、１つの医療機関あたり５・２３人と、３週連続で増加しています。