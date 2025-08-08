¥¿¥ì¥ó¥Èµµ»³Ç¦¤µ¤ó»àµî¡¢56ºÐ¡¡·»¤Ï¸µºå¿À¤ÎÅØ¡Öµµ¿·¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¤éÃíÌÜ¡¡¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Ê¤É
¥×¥íÌîµå¤Î¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Áª¼ê¡¢µµ»³¤Ä¤È¤à¡ÊÁ°Ì¾¤ÏÅØ¡Ë»á¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èµµ»³Ç¦¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬5Æü¤Ë¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¦¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿ïÊ¬Á°¤«¤éÉÂµ¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ç¦¤µ¤ó¤Ï1969Ç¯7·î20Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£¼¯²°Ãæ±û¹â»þÂå¤Ï¡¢·»ÅØ¤È¤È¤â¤ËÌîµåÉô¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£ºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿·»ÅØ¤¬90Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¿·¾±¹ä»Ö¤È¤È¤â¤Ë¡Öµµ¿·¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢Ç¦¤µ¤ó¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢TBS·Ï¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥Õ¥¸·Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤ÏÂÇ·â»ØÆ³¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö°ò¤¿¤³¤Ê¤ó¤¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢±âÈþÊÛ»ØÆ³¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£