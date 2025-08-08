TWICEから4人目！チェヨンが9月12日ソロデビュー決定　日系カナダ人バンドも楽曲制作に関与

人気ガールズグループTWICEのチェヨンが、9月12日にソロデビューする。

【写真】チェヨン、タトゥーいっぱいの上半身

JYPエンターテインメントは8月8日0時、TWICE公式SNSを通じて1本のショート動画を投稿し、チェヨンのソロデビューを発表した。

TWICEメンバーのソロデビューはナヨン、ジヒョ、ツウィに続いてチェヨンが4人目となる。

楽曲制作の過程が映されたショート動画では、チェヨンがレコーディングに集中する姿や、日系カナダ人3兄弟によるバンドGliiico（グリコ）と会議する姿、リズムに乗ってピアノを弾く姿などが見られ、“ソロアーティスト”チェヨンに対する期待感が高まる。

動画の終盤には、「アンニョン？」という文字とともに蝶のようなキュートな絵も登場。普段からトゥースジェムなどアイコニックなファッションセンスと絵の才能でファンを魅了するチェヨンが、ソロアルバムを通じてどんな音楽を届けるかに注目が集まる。

（写真提供＝OSEN）チェヨン

チェヨンは最近、TWICEメンバーのジョンヨン、ジヒョとともにNetflixのアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラックに参加し、独特な魅力際立つボーカルで多くのファンを魅了した。

今回も世界中のファンから関心が集まるなか、チェヨンのソロアルバムと関連した情報はTWICE公式SNSなどで順次公開される予定だ。

なお、チェヨンが所属するTWICEは現在、6回目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。直近では8月23〜24日に愛知県のバンテリンドームナゴヤ、30〜31日に福岡県のみずほPayPayドーム福岡、9月16〜17日に東京都の東京ドームで公演を実施予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。