SEVENTEEN・エスクプス、誕生日に“愛”を届ける　困窮家庭の子ども支援に5000万ウォンを寄付

SEVENTEENのリーダー・エスクプスが、自身の誕生日に心温まる寄付を行った。

韓国の愛の実・社会福祉共同募金会は8月8日、「エスクプスが自身の誕生日である8月8日を記念し、低所得世帯の子どもたちのために5000万ウォン（約530万円）を寄付した」と明らかにし、「この寄付により、エスクプスは『愛の実』の高額寄付者の会『オーナー・ソサエティー』の3710番目のメンバーとなった」と発表した。

寄付金は、夏休み期間中に食事が十分に取れない恐れのある困窮家庭の子どもたちを支援するために活用される。特に、全国の地域児童センターを中心に子どもたちの食費支援に充てられ、健やかな成長と福祉の実現に向けた実質的な助けとなる見込みだ。

（写真提供＝OSEN）エスクプス

エスクプスは「ファンの皆さんの愛のおかげで、毎年誕生日がより特別に感じられます」とし、「その感謝の気持ちを込めて、いただいた愛を社会に少しでも還元したいと思いました。すべての子どもと青少年の健やかな成長を心から応援しています」とコメントした。

エスクプスは日頃から、児童福祉や動物保護などの社会的課題に継続的な関心を示し、善意の影響力を広めてきた。これまでにも、捨てられた動物の保護施設や救助団体に複数回寄付を行い、治療費や救助活動を支援してきたほか、今年3月には蔚山（ウルサン）、慶尚北道（キョンサンブクト）、慶尚南道（キョンサンナムド）地域の山火事被害の復旧支援にも参加している。

なお、エスクプスが所属するSEVENTEENは、9月に仁川（インチョン）アシアド主競技場からスタートする「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」を通じて、世界中のファンとの再会を果たす。今回のツアーは、香港を皮切りに北米、日本など各国を巡るグローバルツアーとなる見通しだ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダーを務めるが、実際の家族構成では末っ子。そのため、家庭内での“末っ子気質”ぶりをメンバーに指摘されることもしばしば。