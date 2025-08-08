ファッション雑誌『美人百花』突然の休刊発表に驚き＆悲しみの声 約20年の歴史、4月には求人募集も
ファッション雑誌『美人百花』（角川春樹事務所）が、突然の休刊を発表。驚きの声が寄せられている。
【写真】『美人百花』突然の休刊発表の投稿
同誌の公式インスタグラムにて「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。美人百花は8月8日発売の９月号をもって休刊となります」と報告した。
続けて「最後となる今号は、純粋に秋のファッションを楽しめる百花フェミニンがたくさん掲載された、いつも通り充実した内容となっています。是非お手にとってご覧ください」と呼びかけた。
また「裏表紙は、創刊当時から登場し、百花の一番の応援隊長だった美香さんにモデルを務めていただきました。ありがとうの意味を込めて、裏表紙のみ誌面タイトルを『美人百香』と美香さんの名前を入れています」と紹介。「約20年もの間、関わってくださった全ての方々、一緒に歩んでくれた百花レディ達に大きく感謝を申し上げます。ありがとうございました。美人百花編集部一同」と締めくくった。
この発表に「ええ！！！」「とっても悲しいです」「えっ！？ビックリです悲しい！！」「休刊悲しすぎます」「お姉さん雑誌として大人百花が創刊された時の感動とワクワクも今でも思い出します」「大人フェミニンの代表だった美人百花の休刊、大変残念です」などのコメントが寄せられている。
なお同誌の編集部は今年4月、誌面に携わるスタッフの求人を募集していた。
