KAT-TUNラストライブ、赤西仁が不参加表明で…中丸雄一＆上田竜也が反応 ファン感激「楽しそうでなによりwww」
3月31日に解散したKAT-TUNが7日、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでライブ「Break the KAT-TUN」を開催すると発表。これを受けてXでは、元メンバーの赤西仁が不参加を表明すると中丸雄一、上田竜也が引用で反応し、話題を集めている。
【写真】ジャケット＆白シャツでクールにキメたKAT-TUN
KAT-TUNは2月の解散発表時、「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」と伝えていた。
まず赤西が「Jipsへ KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」とファンに伝えると、これを引用する形で「俺は出るよ」と中丸が言及。するとこのやりとりをインスタグラムのストーリーズで「え？お前出んの？」と上田がイジり、中丸が「いや、媒体違うやつから引用するのやめろｗ」と返答した。
この一連のやりとりに「さすが上田の兄貴や」「楽しそうでなによりwww」「この世界線、幸せだなぁ〜笑」「絡みが見れるの最高すぎる」「最後のツッコミ中丸くんぽさ全開」とファンからは喜びの声があふれた。
同グループは2010年7月に赤西、13年9月に田中聖、16年3月に田口淳之介がグループを脱退。16年5月のコンサート『KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR“10Ks！”』をもって充電期間に突入した。その後、18年1月に活動再開を発表し、2025年3月31日に解散した。現在、亀梨和也はSTARTO ENTERTAINMENTを退社。中丸、上田が契約を継続している。
