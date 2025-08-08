ロッテは8日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で上田希由翔内野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。

上田は8月2日の西武戦（ベルーナドーム）に7番ファーストで先発出場し、4回表の攻撃で西武先発の與座海人投手から右中間へ初ホームランを記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされてる。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日8月8日12時00分から17日（日）23時59分まで受注。

▼ 上田希由翔内野手 コメント

「僕のプロ初ホームランを記念したグッズが販売されることになりとても嬉しいです。これからもチームの勝利に貢献できるように精進していきます。ぜひ、この記念グッズをたくさんの方に手に取って頂きたいです」

▼ 上田希由翔内野手 プロ初ホームラン記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）

・記念ユニホーム（DTF加工）（サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・記念ボール（ケース付）：2,100円

・アクリルパネル（デザイン：メインビジュアル/直筆メッセージ）：3,500円

・タペストリー：1,100円

・アクリルスタンド：2,300円

・トートバッグ：3,800円

※全て税込み

※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて。