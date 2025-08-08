木村文乃が主演するドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の第5話が、7日に放送された。（※以下、ネタバレあり）

愛実（木村）に「終わりにしたい」と告げて去っていくカヲル（ラウール）を、愛実は「まだあなたに何も教えられてない」と呼び止める。カヲルは「先生は俺のことが好きなんだよ」「俺もそうだから」と突然告白するが、愛実は「すぐに飽きる」と笑ってみせ、今後は好意があることは二度と口にしないように、とカヲルに伝える。

川原洋二（中島歩）は愛実に尾行した件を謝罪した上で、別の女性と会っていたことを打ち明ける。それを聞いた愛実は、カヲルに字を教えていることを話す。



学校が夏休みに入り、副担任の佐倉栄太（味方良介）がカヲルの指導を手伝うことに。愛実が佐倉を屋上に連れてきたことに不満そうなカヲルは、突然「本を買いに行きたい」と愛実の手を取り、その場から立ち去る。



本を買い、「勇樹に本を買ってきた」と香坂奈央（りょう）の元を訪ねたカヲルは、弟・勇樹（あお）を連れて愛実と公園へ。愛実が勇樹に本を読んであげると、カヲルも興味を示す。「鷹森さんも先を知りたい？」と愛実が笑い掛けると、カヲルは「そんなガキじゃねえ」と言い放つも、いい雰囲気に。

その頃、川原は愛実の両親に「愛実がホストに勉強を教えている」と伝えていた…。

放送終了後、SNS上には、「ラウールの応援で見始めたけれど、とんでもなく良いドラマで泣いてる」「2人の心の描写が丁寧で引き込まれた。愛実先生、婚約者に触れられるのは拒否するのに、しっかりカヲルのことが好きなんだね」「ラウールが良い。目黒蓮といえば『silent』と同じくらい、ラウールといえば『愛の、がっこう。』になりそう」などの感想が投稿された。

また、カヲルが愛実に「俺、先生のことが嫌い。大っ嫌い」と告げながら愛実の手を握るラストシーンに反響が集まり、「あんな大っ嫌いは苦しい。カヲルの表情が切なかった」「ラストが修羅場でハラハラした。カヲルの『大嫌い』にキュンとした」「『大嫌い』と言ったのに、顔に大好きって書いてあって、ラウールすごい」「最後は修羅場過ぎた。愛があふれて涙が出るほど切ない『大嫌い』だった」といった声が集まった。

ドラマはTVer、FODで見逃し配信中。