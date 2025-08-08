ガソリン税減税は「氷河期世代」と「現役世代」の未来を破壊する…目先の負担減でツケを回し続ける、政治家たちの許しがたい無責任

消費税減税に加えて、ガソリン税減税。深刻な問題が山積みなのに、政治は目先の負担軽減策ばかりを考えている。この国の将来はどうなってしまうのか？

若い世代の人々がこれから生きる時代のことを、政治家は、まったく考えていない。就職氷河期の人々は、このことをはっきりと認識すべきだ。

恒久減税を一時的財源で賄えば、将来……

ガソリン税減税について与野党で合意が成立し、秋の臨時国会で成立させることになった。

ガソリン税減税の財源は、1兆円程度と言われている。それは、税収の上ぶれで賄えるとされている。しかし、税収の上ぶれは一時的なものだ。そんなもので恒久的な減税を賄っていいのだろうか？

恒久的な減税を一時的な財源で賄えば、数年後に財源不足に陥り、結局は、増税や社会保障費削減などで穴埋めすることが必要になる。これは、火を見るより明らかだ。

そもそもガソリン税減税が必要なのか？

財源の問題もさることながら、もっと大きな問題は、そもそもガソリン税減税が必要なのかどうかだ。

2022年頃に高騰した原油価格は、現在、ウクライナ戦争で石油価格が高騰する以前の水準に戻っている。つまり、高すぎるという状況ではない。この状況でなぜガソリン価格をさらに引き下げる必要があるのか？ 物価対策としては、それ以前に行うべきことが山ほどあるではないか。

しかも、ガソリン税減税の恩恵は、所得の高い人や業績が好調な企業にも及ぶ。これは、これまで行われてきた「物価対策」としてのガソリン価格引下げ政策がもたらす問題と同じものだ。

いま本当に必要な物価対策は何か？

いま国民は、物価高騰に苦しんでいる。それなのに、参議院選では、物価をどう下げるかに関する議論は、まったく行われなかった。消費税減税も給付金も、物価高騰の原因には手をつけずに、事後的な「お見舞い」を配るだけのことだ。これについては、本欄でも何度も指摘した。それと全く同じ問題が、ガソリン税減税についても指摘できる。

いま物価が上昇している基本的な原因は、賃上げが生産性の伸びを上回って行われていることだ。これに対していかなる対策が必要かが論じられなければならない。

物価高騰に対する事後的な救援策として必要なのは、的を絞った、しかも一時的な支援だ。低所得層や燃料費高騰に直撃される中小零細物流業者など、本当に影響を受けている層に対象を限定して補助や給付を行うべきだ。

ドイツやフランスなどヨーロッパ諸国で行なわれている物価高騰対策は、そのようなものだ。

地球温暖化対策に逆行

ガソリン税減税には、以上の他にも問題が多い。長期的には、極めて多くの問題をもたらす。とりわけ、脱炭素化の動きに逆行するものであるため、地球温暖化を悪化させる。

気候変動がもたらす猛暑や豪雨のリスクは、すでに日常生活を脅かし始めている。このところ、毎日のように熱中症アラートが発令されている。

そして、ガソリン車の増加が地球温暖化に大きく関与していることは間違いない。

そうした中でガソリン価格を下げる政策を取れば、どのような結果がもたらされるのかを、真剣に考えなければならない。 これは、日本が（そして世界の各国が）これまでとってきたエネルギー基本計画の方向とは、正反対のものだ。

もちろん、この点については、トランプ大統領が進める化石燃料の優遇や、EVへの転換義務撤回のほうが、ずっと大きな影響を与えるだろう。しかし、日本も、世界に向かって脱炭素政策の必要性を主張するのであれば、自らがそれに沿った政策を実行する必要がある。

日本では、エネルギー効率の改善余地が大きい。省エネ住宅や再生可能エネルギーの導入支援は重要だ。それに加え、EVへの移行は重要な意味を持つ。ガソリン税減税は、こうした方向と真っ向から衝突するものだ。

世界的に脱炭素化への転換が進む中で、日本も2050年カーボンニュートラルを掲げている。ガソリン税は、単に財源確保の手段ではなく、化石燃料利用を抑制する手段としての意味も持つ。それを引き下げることは、EVや再生可能エネルギーへの転換を促す政策方向性と矛盾する。欧州では、燃料課税を強化し、再生可能エネルギー普及を加速させている。

若い世代は将来がどうなるかを考えるべきだ

ガソリン税減税問題は、今年の通常国会で野党七党が提出したが、参議院で与党が採決に応じず、廃案となった。今回の参議院選で与野党の勢力が逆転したため、減税に向かっての動きが再現したのだ。

今回の参議院選では。若い世代の票が、自民党から野党に移動したといわれる。ガソリン税減税も、そうした動きの一環として捉える見方がある。

これまでの日本の政治は、社会保障など高齢者のための問題を中心に扱ってきたといわれる。それに対する反動が今回の参議院選で現れ、とくに就職氷河期世代の人々の政治に対する不満が表面化したのだという。

確かにそうした側面はあるかもしれない。しかし、消費税減税にしても、ガソリン税減税にしても、決して就職氷河期の人々のためにはならない。

むしろ、将来の財源を無駄な用途に使ってしまうという点で、将来世代の人々にとって、負担となる政策だ。

また、社会保障の問題は、現在の高齢者の問題でもあるが、それ以上に、就職氷河期の人々の問題だ。この世代が高齢者になったときに、日本の社会保障制度を維持できるかどうかが確かとは言えないからだ。日本の若い世代は、目先の負担軽減だけに目を奪われて、自分たちの将来の生活がどうなるかを、真剣に考えなければならない。

それにもかかわらず、政治家は正面から向き合おうとはしない。消費税減税やガソリン税減税は、一見すると国民の負担を軽減する政策のように見える。しかし、それは将来世代にツケを回し、環境政策や社会保障制度改革を遅らせるのだ。

国債マーケットが警戒を発している

将来の財政危機は、政治が正面から向き合わなくても、国債のマーケットが許さない。このところ、長期国債利回りの上昇が著しい。その原因としては、日本の財政規律が緩み、その結果として、将来の財政破綻が現実的なものになったことがあるのだろう。

30年債利回りは、今年7月になってから、3％を超えている。10年債利回りも1.5%を超えている。

利回りが1％上昇すると、国の利払い費は年間3兆〜4兆円増えると試算されている。これは社会保障や教育、防衛など他の重要分野の財源を圧迫する。つまり、短期的な減税が国債市場の警戒感を呼び込み、結局は国民全体に大きなツケとして返ってくる可能性がある。

いま必要なのは、短期的な負担減ではなく、長期的な財政健全化と脱炭素化、社会保障制度の持続可能性を進めることだ。それらこそが、日本社会の将来を守る。

【合わせて読む】「参院も自公過半数割れ〜関税交渉・物価高騰・防衛費引き上げ・社会保障改革という、ただでさえ深刻な政策課題を待ち受ける多党化の『渾沌』」

参院も自公過半数割れ〜関税交渉・物価高騰・防衛費引き上げ・社会保障改革という、ただでさえ深刻な政策課題を待ち受ける多党化の「渾沌」