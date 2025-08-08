◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

MLB・ドジャースは大谷翔平選手の39号2ランホームランも、打線がつながらず逆転負け。ダイヤモンドバックス戦で勝利したパドレスにゲーム差を「2」に迫られました。

ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースですが、7月は10勝14敗と今季初めてとなる負け越しを喫するなど、調子を落としていました。

カージナルスとの3連戦最終戦に臨んだこの日は、1点ビハインドで迎えた3回、1アウト2塁の好機で打席を迎えた大谷選手が相手投手の3球目をとらえると、バックスクリーンへ。39号2ランホームランを放ち、3年連続の40本塁打に王手をかけました。

しかし試合は大谷選手が降板してからの5回以降、リリーフ陣がカージナルス打線の攻撃を許します。2番手のロブレスキ投手が1点を失うと、ベシア投手も2点を追加されるなど、チームは逆転負けを喫しました。

一方、ダイヤモンドバックスと対戦した地区2位のパドレスは1点ビハインドの9回、先頭のライアン・オハーン選手にソロホームランが飛び出し試合を振り出しに戻すと、チャンスは続き1アウト3塁の場面から打席には8番ホセ・イグレシアス選手。6球目のシンカーをはじき返し、ライト方向への逆転タイムリーを放ちました。チームはこれで2連勝とし、ドジャースとゲーム差「2」に詰め寄りました。

8月はドジャース対パドレスの首位攻防戦が日本時間16〜18日にドジャー・スタジアム、23〜25日にペトコ・パークで開催。

前日6日の試合で先発マウンドに上がり、4回3失点で降板したダルビッシュ有投手は直近3試合を中5日で登板。詳しい登板日程は公表されていませんが、同様のペースで登板を続ける場合、ダルビッシュは18日と24日に行われるドジャース戦で大谷選手との直接対決が成立することになります。