元テレビ朝日社員の玉川徹氏が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。日米関税交渉で「相互関税１５％」で合意とされていた内容を巡り、日米間で齟齬（そご）が起きていることについて言及した。

番組では、７日に発動された日米の新たな相互関税について特集。日本政府は日本の関税率は１５％と説明してきたが、トランプ政権は従来の関税に１５％上乗せするとして日米間の食い違いについて混乱が広がっていることなどを伝えた。

玉川氏は「今の段階では、日本側、アメリカ側どちら側に瑕疵（かし）があるのか分からないと思います」と前置き。その上で「通常、こういう外交は事務方同士で話し合いで決めて、トップ同士というのは儀式みたいなことをやるのが通常なんですね。日本側はちゃんと、アメリカ側のどこかとは日本側の発表通りのことはやってたと思うんですよね」と話した。

「むしろそれより上のホワイトハウスの方で、こういう変更のような、誰の指示かは分かりませんが、出してきたと思うんですね」と“ちゃぶ台返し”と推測すると、「僕はこういうアメリカって先進国とは思えないと思ってるんですよ。事務方同士で話がついているものをトップの一存でひっくり返したりするってことを常々やってきているわけですよね」と持論を述べた。

合意文書が作られていないことにも触れ、「合意文書を交わしてたら、トランプさんそれをひっくり返ないかと言ったら、そんなことないと思うんですよ、僕は」と私見を語ると、「ずーと交渉を続けながら、日本にとって有利な状況を都度都度、確認しながら、勝ち取っていくという手しかないんじゃないですかね、トランプ政権に対しては」と今後の交渉の難しさを述べた。