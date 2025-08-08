「好き」と言えるもの、ありますか…今は囲碁が心の支え［千春＆明夏の女流棋士ここだけの話］
みなさんこんにちは。
囲碁棋士の塚田千春です。
人と話していると「趣味や好きなことって何ですか？」と聞かれることが多いですが、この質問にすぐ答えられる人って、素敵だなぁと思います。
カラオケもタイガースも大好きだけど
私は、なかなかすぐに思い浮かばなくて……。
特にお客さまやイベント会場などで聞かれると、ちょっと焦ってしまいます。
趣味といえばカラオケ。確かによく行っていた時期もありましたが、胸を張って「これが私の趣味です！」と言えるほど、凝っていたり、こだわりがあったりするわけでもなく……。
阪神タイガースも大好きなんですけど、最近は試合のチケットがなかなか取れなくて、今年はまだ一度しか甲子園に行けていません。
プロになるまでは不安だらけ
そして「囲碁が好きか」と聞かれると、プロになるまでは「好き」とはっきり言えませんでした。
院生時代の囲碁は、つらくて、苦しくて、負けてばかり。
「ここまで続けてきたのに、プロになれなかったらどうしよう」という不安が、いつも心のどこかにありました。
「やっぱり私、囲碁が好きなんやな」
そんな中、学校の社会科の授業で、ふと気づいたことがあります。
京都の歴史を学んでいた時に、先生がこんな問いかけをしました。
「京都の街は、○○○○のように道路が整備されています。さて、○○○○に入る言葉は？」
私はなんだかうれしくなって、自信満々に手を挙げました。
他にも手を挙げていた人はいましたが、先生が私を当ててくれて、大きな声で答えました。
「碁盤の目！！！」
その瞬間、自分でも「ああ、やっぱり私、囲碁が好きなんやな」と思いました。
囲碁とは関係ない場所で囲碁が出てくることが、なんだかうれしかったんです。
最近は純粋に楽しい
そして「これをきっかけに、みんなが囲碁のことを知ってくれたらいいな」とも思いました。
プロになってからも、なかなか勝てずに苦しむことはあります。
でも、いまなら負けても囲碁が好きと言えるかな。院生時代に感じていた不安がなくなったことで、プレッシャーから少し解放されたというのもあるかもしれません。最近は、囲碁を打つことが、純粋に楽しいと感じられるようになっています。
勝っても負けても、「やっぱり囲碁っていいな」と思うことができるって、棋士生活を続ける上でも心の支えになってくれそうです。
「好き」と言えるものがあるということ。
それって、やっぱりちょっと強いことなんだと思います。
プロフィル塚田 千春（つかだ・ちはる） 囲碁棋士、日本棋院関西総本部所属。２００４年４月５日生まれの２１歳。大阪府出身。村松大樹七段門下。３人姉妹の末っ子で趣味は阪神タイガースの試合観戦とカラオケ。カラオケは一人でも行く。２０年入段（女流特別採用推薦）、２４年５月に二段昇段。