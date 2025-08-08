みなさんこんにちは。

囲碁棋士の塚田千春です。

人と話していると「趣味や好きなことって何ですか？」と聞かれることが多いですが、この質問にすぐ答えられる人って、素敵だなぁと思います。

カラオケもタイガースも大好きだけど

私は、なかなかすぐに思い浮かばなくて……。

特にお客さまやイベント会場などで聞かれると、ちょっと焦ってしまいます。

趣味といえばカラオケ。確かによく行っていた時期もありましたが、胸を張って「これが私の趣味です！」と言えるほど、凝っていたり、こだわりがあったりするわけでもなく……。

阪神タイガースも大好きなんですけど、最近は試合のチケットがなかなか取れなくて、今年はまだ一度しか甲子園に行けていません。

プロになるまでは不安だらけ

そして「囲碁が好きか」と聞かれると、プロになるまでは「好き」とはっきり言えませんでした。

院生時代の囲碁は、つらくて、苦しくて、負けてばかり。

「ここまで続けてきたのに、プロになれなかったらどうしよう」という不安が、いつも心のどこかにありました。

「やっぱり私、囲碁が好きなんやな」

そんな中、学校の社会科の授業で、ふと気づいたことがあります。

京都の歴史を学んでいた時に、先生がこんな問いかけをしました。

「京都の街は、○○○○のように道路が整備されています。さて、○○○○に入る言葉は？」

私はなんだかうれしくなって、自信満々に手を挙げました。

他にも手を挙げていた人はいましたが、先生が私を当ててくれて、大きな声で答えました。

「碁盤の目！！！」

その瞬間、自分でも「ああ、やっぱり私、囲碁が好きなんやな」と思いました。

囲碁とは関係ない場所で囲碁が出てくることが、なんだかうれしかったんです。

最近は純粋に楽しい

そして「これをきっかけに、みんなが囲碁のことを知ってくれたらいいな」とも思いました。

プロになってからも、なかなか勝てずに苦しむことはあります。

でも、いまなら負けても囲碁が好きと言えるかな。院生時代に感じていた不安がなくなったことで、プレッシャーから少し解放されたというのもあるかもしれません。最近は、囲碁を打つことが、純粋に楽しいと感じられるようになっています。

勝っても負けても、「やっぱり囲碁っていいな」と思うことができるって、棋士生活を続ける上でも心の支えになってくれそうです。

「好き」と言えるものがあるということ。

それって、やっぱりちょっと強いことなんだと思います。

プロフィル塚田 千春（つかだ・ちはる） 囲碁棋士、日本棋院関西総本部所属。２００４年４月５日生まれの２１歳。大阪府出身。村松大樹七段門下。３人姉妹の末っ子で趣味は阪神タイガースの試合観戦とカラオケ。カラオケは一人でも行く。２０年入段（女流特別採用推薦）、２４年５月に二段昇段。