今年、デビュー５０周年を迎えた俳優の岡田奈々（６６）が、月一連載企画「今も輝いて アイドル伝説」の第４回に登場する。神話的アイドル・山口百恵さんや作曲家で現文化庁長官の都倉俊一氏らも登場するデビュー当時の秘話と、デビュー直後の１９７５年に出演して鮮烈な印象を残し、同じく今年５０周年を迎えてコンサート、映画でよみがえる名作ドラマ「俺たちの旅」を、岡田が振り返った。

岡田は地元・岐阜の繁華街である柳ヶ瀬のレコード店で、新人歌手のキャンペーンを見物していたところをスカウトされた。「半分は冗談じゃないかと思ってました」と半信半疑だったが、話はとんとん拍子に進んだ。

「グリコのアーモンドチョコレートの（ＣＭの）オーディションを受けないかっていうことで電通さんに行って、すぐ決まっちゃいまして、その後にドラマのオーディションがあった。その後に歌デビューだった」

両親も「好きなことをやれば。ダメだったら帰ってくればいい」と寛容で、自身も怖さや不安は「全然なかった。さみしさもなかった」という。

初めて会った芸能人は、作曲家で現文化庁長官の都倉俊一氏だった。

岡田をスカウトしたのは後に大場久美子や松本伊代らを輩出したボンド企画だが、当時は一般的な知名度が低く、レコード会社もキャニオン傘下のＮＡＶレコードで、こちらも同様。心配した両親が「この人っていう人にお会いできたら」と条件を出し、事務所が会わせたのが都倉氏だった。

「スター誕生！」審査員としても人気の有名人とあって両親も一安心。その流れで岡田のデビューシングル「ひとりごと」は都倉氏が手がけた。

同期は岩崎宏美と細川たかしで、岡田は「私の時は歌のうまい人ばっかりで、ホントに大変でしたね」と苦笑する。

「私の場合はホントにファンあっての岡田奈々だった。応援してくださってお互いに楽しければぐらいの感覚で、ファンの方と一緒に楽しんでいたアイドル時代だった」

会えてうれしかったのは「山口百恵さん」。「オーラが全然違って。歌番組を（見学で）見させていただいた時に、すごいなあって」と圧倒された。グリコのコマーシャルで一緒になったが「全然お話しできなくて。アイドル同士でお話しすることってあんまりなかったんですよ、私たちの時代って。マネジャーさんがガードしてる感じがすごかったんじゃないですか」と、距離は詰められなかったという。

そんな新人時代の岡田が出合った名作が「俺たちの旅」だった。

５０周年の今年は９月に中谷真弓役の岡田、主人公カースケ役の中村雅俊（７４）、グズ六役の秋野太作（８２）、真弓の兄オメダ役の田中健（７４）が出演するコンサートが開催され、来年１月には中村が監督した映画「五十年目の俺たちの旅」が公開される。岡田は「５０周年を迎えられる自分もビックリですけど、ドラマが続いて、映画になるっていうことは本当に奇跡に近いんじゃないか」と感動を隠さない。

放送開始当時、岡田は１６歳。２４歳の中村と田中、３２歳の秋野とは年齢差があり、「大人としか見られなくて。子供扱いされているような感じだった」と世代間格差があった。アイドル業が多忙で「（現場に）入って仕事してパッと移動しちゃうみたいな感じ」も余儀なくされていた。

その後、１０、２０、３０周年と続いて岡田も大人になるにつれ、「和気あいあいとした話はしていただきます」と距離は縮まっていった。実際に５月の記者会見での中村、秋野、田中、岡田のトークは息もぴったりだった。

中村のことはドラマ「われら青春！」（７４年）で見ていて「ある意味ファンでした」という。第一印象を「お会いした時は『本当にゲタはいてらっしゃるんだ』と思いまして。普段もゲタだったんで、すごい大きな方（中村の身長は１８２センチ）だなという印象はしましたね」と振り返った。

「デビューした時も、どういうタイプが好きですか？ってよく聞かれて、中村雅俊さんみたいな人とか答えてました（笑い）。ホントに気さくな人で、いつ会っても変わらないですし、大人になった今はホントにステキな方だなと」

田中は「本当にカッコ良かった」と言う。田中と岡田の兄妹に父親役が岡田英次、母親役が八千草薫と、家族役の４人は全員美形だ。「本当の家族のような感じが（あった）。本当にお兄さんみたいだってよく言われましたね」と笑った。

岡田が演じた真弓は１６歳の女子高校生。「私も１６だったから、性格的にもけっこう明るいと思っていますし、気の強いところもありますから（笑い）、役そのものだったような気がしますね」。自身に近い役だった。

岡田がメインの回もあった。岡田の「青春の坂道」が劇中歌になり、真弓がカースケに恋をするストーリーに合わせ、歌詞を変更したワンコーラスを新録するという凝りようだ。岡田は「恋をして切ないという芝居は初めてだったので（笑い）、監督に任せて、演技指導も全部やっていただいて」と振り返った。

音楽を巧みに融合させたドラマでもあった。「青春の坂道」はＹｏｕＴｕｂｅの再生回数が１０００万回と令和の今も聴かれ続けており、今回のコンサートでも歌唱が期待されるところだ。

「（１９８０年に）２１（歳）でドラマとか映画の方に進んじゃいましたので、２１歳からは舞台で歌わせていただくのは今回が初めて。なんとか『青春の坂道』だけでも歌えたらいいな、頑張ろうと思っています」

５０周年は写真集、ＣＤボックス、コンサート、映画と、ファンが歓喜するイベントが続いた。５１年目について聞くと「これを節目にっていろいろ考えて、辞めようかとも思ったり」と、ドッキリ発言も出たが、「辞めて何するの？って。戻るところもないし。このままやらせていただけるなら、また挑戦していきたいな」とやる気は十分。最新作となる「五十年目の俺たちの旅」の撮影でも「一つのものをみんなで作っていく楽しさ」を改めて感じたという。

岡田奈々と登っていく“青春の坂道”は、長ければ長いほどいい。

◇岡田奈々（おかだ・なな）１９５９年２月１２日生まれ、岐阜県出身。７４年、グリコアーモンドチョコレートのＣＭでデビュー。ＮＥＴ「決定版 あなたをスターに！」チャンピオン。７５年、女優＆歌手デビュー。ドラマ「俺たちの旅」出演。７６年、楽曲「青春の坂道」がヒット。人気アイドルとなる。７９年から女優に専念。主な出演作に映画「青春の構図」「戦国自衛隊」「里見八犬伝」「最後の博徒」「無頼平野」、ドラマ「俺たちの朝」「ゆうひが丘の総理大臣」「警視庁南平班〜七人の刑事〜」シリーズなど。身長１６２センチ。