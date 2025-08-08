2025年8月8日の『徹子の部屋』に加藤タキさんと夫の黒川雅之が登場。80歳を超える二人が今も第一線で活躍を続けられる理由について迫ります。そこで今回加藤さんが自らの人生と、母・シヅエさんについて語った記事を再配信します。*****10月25日に歌手として50周年を迎え、記念コンサートツアー中のさだまさしさん。今回はそんなさださんと、国際間のコーディネーターとして長年活躍し、現在は国際NGO 認定NPO法人 AAR Japan[難民を助ける会]の副会長を務める加藤タキさんの対談のようすをお届けします。加藤さんは、「『関白宣言』でまさし君が叩かれたとき、メディアを通じて母が吠えてた」と言っていて――。

【写真】加藤タキさんとさだまさしさん。加藤シヅエ先生のお写真と

* * * * * * *

『関白宣言』がきっかけに

まさし シヅエ先生と最初にお目にかかったのは１９７９年でしたね。

タキ 『関白宣言』のあとのコンサート。80年になってたかもしれない、新宿の東京厚生年金会館でした。

まさし 間に立ってくれた人がいて、その方にお願いしてご招待させていただいて。

タキ 『関白宣言』でまさし君が叩かれたとき、メディアを通じて母が吠えてたものだから。音楽評論家の安倍寧（やすし）さんが新聞に書いてくださって。「加藤シヅエがさだまさしを応援」とか。

まさし そうそう。応援してくれる人が少なかった頃ね。

タキ 当時、『関白宣言』は女性蔑視で許せないと女性団体が騒ぎを起こしたとき、母が声高にメディアを通じて訴えたの。みんな行間をどれだけ読んでるのかって。

まさし 行間読んでくれる人なんかいませんよ。僕は『関白宣言』は見事なエスプリだと思っていたんだよ（笑）。それを笑ってくれずに怒るっていうのでビックリしちゃって。

あのときには、そうね、笑ってくれたのは遠藤周作先生と森繁久彌さんと山本健吉先生くらいなもんだったね。「お前が言いたいのはここじゃないのはわかってる」という。あとは、行間をちゃんと理解してくださったのは加藤シヅエ先生以外ないね。

シヅエ先生が『関白宣言』のことをすごく庇ってくださってね。

「行間を読みなさい」

タキ 新聞に投稿したの。それで、ラジオでもテレビでも取材されて。母は一貫して「何をみんな読んでいるのですか。何を聞いているんですか」と言っていた。ちょうど母は父を亡くしてから間もない頃だったの。

78年９月に、父は風邪で病床について１ヵ月半で亡くなっちゃったから。そんなこともあって本当はすごい気落ちしてたときに、母のそれこそ存在理由じゃないけど、「私のファイティング・スピリッツがまたムクムクと」って。

それに父は最後に母の手を握って「ありがとう」とつぶやいて亡くなった。その情景に『関白宣言』の最後の歌詞がダブったということもあったと思う。

まさし でも、僕にしてみたらね、いきなり加藤シヅエですよ。加藤シヅエといえば日本の女性国会議員の第一号ですよ。つまり「女性の闘士」というふうに書かれるわけじゃないですか。女性の闘士が『関白宣言』を褒めるというこの感覚がね。



『さだまさしが聞きたかった、「人生の達人」タキ姐のすべて』（著：加藤タキ・さだまさし／講談社）

僕の中には、そのときまでは、女性代議士とか、女性の闘士というものに対するアレルギーみたいなのがあった。

それは別に女性が闘うのが正しい、間違ってるということではなく、この人たちとあまり関わりたくないという感覚を持っていましたが、こんなに公平で客観的な、自分で自分を笑うようなエスプリまで理解できる女性がいて、それで、まさに「行間を読みなさい」みたいなことを言ってくださったことに、本当にショックを受けました。

理解していただくってことがこんなに力が湧いてくることなのかと思いました。シヅエ先生の言葉ってやっぱり大きかったですね。で、その後シヅエ先生のお誕生日にご自宅に伺った。

「神出鬼没コンサート」

タキ そう。あのとき、「神出鬼没コンサート」というのをやってたのよね。

まさし １９８１年の映画『長江』の大赤字をなんとかして返さなくちゃいけないっていうんで、２日に１ステージくらいずつ、ありとあらゆるとこ、もう全国津々浦々回りました。

タキ ２日に１回歌ってた頃よね。神出鬼没と称して僕は行きますと言って、ギターを手に、家まで来てくださって冷蔵庫の前で歌って（笑）。

まさし いやいや、でも、そんなことは関係ないんですよね。やっぱりシヅエ先生は宇宙ですから（笑）。加藤シヅエという宇宙と向かい合えるだけで感動というか安心感。

僕はおばあちゃん子だったんで、おばあちゃんが好きなんですよ。それは今でもなんだけど。だから、そういうおばあちゃん……おばあちゃんじゃないんだけどね。

本当はお母さんの立場なんだけど、ああ、この方のために歌えるというのはすごく幸せだなと思って。でも、シヅエ先生新聞に書いてましたよ。「詞はいいけど、歌はまだまだ」って。

タキ （笑）母は「あの若者が」とまさし君のことをいつも言っていたわ。

まさし そう、若者だったんです、僕。

「僕は本当アイドルだったし」

タキ 細くてヒョロヒョロで、そのあと結婚して、もう本当にアイドルちゃんよ。

まさし アイドルですよ。その頃に、加藤シヅエさんのところに行って歌うっていうだけで、なんかすごく緊張したなぁ、僕。

タキ 東京駅だったかな。スマホなんか当然ない時代。「今、東京駅着いて、これからそちらへ向かいます」ってお電話いただいて、「みんな、まさし君が東京駅着いたって。こっち向かうって」と言って（笑）、母の親戚のおじいちゃん、おばあちゃん世代がそれこそみんな待っていて。

まさし たくさんの人がお見えだったね。

タキ そう。うちの玄関のエレベータホールまで靴が並んで。

まさし シヅエ先生、おいくつでした？

タキ １９８２年だから85歳。

まさし まだ全然若かったね。かくしゃくとしてらした。

タキ そう、そう。

まさし 僕は本当アイドルだったし。

タキ そう、そう（笑）。

まさし でもまあ、『関白宣言』のご縁で、ほかにシヅエ先生とお目にかかるのは安比高原だけだったから。

タキ そうです。もう毎年お正月にね。

まさし 安比グランドの総支配人を僕のポンユーがやってたんで……。『紅白歌合戦』が終わったら、ほぼ寝ないようにして朝一で安比へ行って、２日の日の夜にお客さん相手にライブをやって。１日に柳家小三治さんが落語、２日に僕がライブというようなことをやっていました。

タキ ホテルのオーナーだったリクルートの江副（えぞえ）浩正さんもまだお元気でしたね。

まさし そうそう。江副さんがえらいさだまさしフリークでね。自分が『フレディもしくは三教街』って歌をどうしても歌いたいと言いだして、ボイストレーナーについてね。それで、持ち歌は『フレディもしくは三教街』だけだったんだけど、お抱えピアニストを連れてね、現れては『フレディもしくは三教街』を僕の前で歌ってくださるんだけど……。

タキ （笑）

まさし 「どう？」と言われたときの、あの返事のしにくさね。「いやぁ、素晴らしい。ああ、素晴らしい」。

タキ 言ったの？

まさし 言いましたよ。「いやぁ、その熱意が」って。

タキ あ、そうそう、その一言、それがあって納得（笑）。

「加藤家ですがる人がいなくなって（笑）」

まさし 熱意が嬉しい。まあでも、あのときにシヅエ先生とお目にかかっても、じっくりお話をすることもなく、本当にご挨拶する程度でした。

タキ そうね。で、私たちはわりとまさし君のご両親とよくお話しさせていただいて。

まさし そうですよね。

タキ はじめの頃はまさし君のコンサートに同行していたけれど、私も仕事が忙しくて海外にしょっちゅう行っていたから、やがて共通の友人に母を連れて行っていただいて。でもね、いつも行くと、握手したっていうその手とプログラムを、大事に枕の下に入れて眠りにつくの。

まさし 僕、シヅエ先生のアイドルだったのね。

タキ そうそう。そういうご縁で、私もまさし君と親しくなって……。

まさし タキ姐とはシヅエ先生が亡くなってからですよ。もうタキ姐しか、加藤家ですがる人がいなくなって（笑）。それまではやっぱりシヅエ先生がおいでになったからシヅエ先生と僕というつながりで、シヅエ先生が亡くなってから「タキ姐」って言えるようになった。

タキ １９８３年に長崎の詩島で執り行われたまさし君の結婚式も、母は参列させていただいたけれど私は行ってないのよ。

※本稿は、『さだまさしが聞きたかった、「人生の達人」タキ姐のすべて』（講談社）の一部を再編集したものです。