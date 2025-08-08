＜非常識な母＞「タダか格安で〜」遠い親戚に厚かましいお願いする母が恥ずかしい…！【第1話まんが】
私（ユミ、40代）は夫（サトシ、40代）と小学生、中学生の子どもと4人で都内に住んでいます。私の両親は遠方に住んでおり、義両親は都内在住です。私の父（テツヤ、70代）と母（リエ、60代）は親戚付き合いが多く、なにかと頼ったり頼られたりしています。私も家を出るまではそれが普通だと思っていたのですが、夫との結婚を機に考えが変わりました。どうやら、うちの両親や親戚の考えはちょっと変わっているのかもしれません。
母が勝手に、私の義実家の親戚の農家さんに「お米の都合がつかないか」と直接連絡をとっていました。しかも、先方を困らせたらしく、お義母さん経由でこのことを聞いた私は大恥をかいたのでした。図々しい母のことです。非常識ともとれる言動もあったのでしょう。
「親戚だからタダでもらえるならもらうし、支払うなら格安でって思ったけど〜今はお米があまりないから難しいって言われちゃってね」
とんでもなく図々しいお願いをしておきながら、まるで被害者のような言い方をする母に呆れました。
お義母さんからの連絡で、母が勝手にお義母さんの親戚に頼み事をしていたことがわかりました。
しかもあわよくばタダで、3世帯分のお米を譲ってもらおうとしていたのです。あまりの図々しさに私は恥ずかしくてたまりません。
しかし実家では親戚との助け合いが当たり前のように行われているため、母はなにが悪いのかわからないようです。両親や親戚だけの話ならいいのですが、義実家を巻き込むのはやめてほしいです。
私も昔はすぐ身内に頼るのが普通だと思っていましたが、実家を離れてから違和感を抱くようになりました。しかも年々母の非常識さが目立っている気がします。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
