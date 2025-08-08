JR九州によると、8日午前9時40分現在、鹿児島、宮崎県内で大雨による運行規制で運転見合わせの区間が相次いでいる。

＜雨規制による運転見合わせ＞発生場所:日南線 田吉から志布志●日南線（上下線）【運転見合わせ:田吉 から 志布志】※田吉〜志布志間は始発より運転を見合わせます。海幸山幸 宮崎〜南郷間(上下とも)運休（2025/08/08 08:40現在）



＜雨規制による運転見合わせ＞発生場所:日豊本線 南宮崎 から 鹿児島●鹿児島本線（上下線）【運転見合わせ:鹿児島中央 から 鹿児島】●日豊本線（上下線）【運転見合わせ:南宮崎 から 鹿児島】※南宮崎〜鹿児島中央間は始発より運転を見合わせます。きりしま1号 宮崎〜鹿児島中央間 運休▽きりしま2号 鹿児島中央〜宮崎間 運休▽きりしま3号 宮崎〜鹿児島中央間 運休▽きりしま4号 鹿児島中央〜宮崎間 運休▽きりしま81号 国分〜鹿児島中央間 運休▽36ぷらす3 鹿児島中央〜宮崎間 運休（2025/08/08 08:40現在）



＜雨規制による運転見合わせ＞発生場所:鹿児島本線 川内 から 鹿児島中央●鹿児島本線（上下線）【運転見合わせ:川内 から 鹿児島中央】※川内〜鹿児島中央間は始発より運転を見合わせます。（2025/08/08 08:40現在）