スタンガン押しつける、タトゥーマシンの針突き刺す、金魚のエサを食べさせる…　悪質な“職場いじめ”に司法の制裁　男2人に執行猶予付き有罪判決　大阪地裁

職場での過激で陰湿ないじめに、司法の制裁が下りました。



社員に対し、天井の梁にぶら下がることを強要したり、スタンガンを押しつけケガをさせたりするなどした男らに、執行猶予付きの有罪判決です。



▼ショベルカーで9mの高さまで持ち上げ… 天井の梁での前進を強要



大阪地裁の判決によりますと、大阪府八尾市で産廃処理業を営む会社役員・杉本竜司被告（49）と、息子の杉本京宣被告（27）は去年6月、会社の作業場で、社員の男性（20代）をショベルカーで約9mの高さまで持ち上げました。



