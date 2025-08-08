

就活も「親と一緒に」行う学生が増えている（写真：マハロ／PIXTA）

就活を「親と一緒に」行う学生が目立っています。年長者は、「いつまで経っても親に甘えすぎ」と考えるかもしれませんが、そこには深い理由がありました。本稿では『Z世代の頭の中』より一部抜粋のうえ、Z世代の母親の影響力について見ていきます。

就活や入社式も、親と一緒？

「学生に逃げられないように、『オヤカク（親確）』をとれ！」

企業の採用担当者がそう叫ぶ様子が、テレビや新聞などでたびたび取り上げられるようになったのが、2016年以降。きっかけは同年、朝日新聞の社会面で「企業『オヤカク』流行」と題した記事が掲載されたことではないか、とされています（同4月14日掲載）。

ご存じかもしれません。オヤカクとは、採用活動において学生に内定を出した企業が、その「親」に直接アプローチをかけること。親に電話をしたり会ったりして、自社の魅力を説明することで、学生に内定を辞退されないようにしようとの施策です。

なぜこの時期、この言葉が繰り返し使われるようになったのか。それはひとえに、親と仲がいい若者が増え、就活も「親と一緒に」行う学生が目立ち始めたからでしょう。

2016年、シンクタンクらが、中学生〜29歳の子を持つ親に聞いた調査では、「自分も就活に関与した」とする親の割合が、既に約4割（38.0％）にのぼっていました（明治安田生活福祉研究所ほか「親子の関係についての意識と実態に関する調査」）。

それから8年。2024年時点のZ世代はといえば、「内定先の意思決定時、『親』に助言や意見を聞いた」とする若者が、6割以上（61.9％）。一方、内定企業から、いわゆるオヤカクを受けた親は、実に半数以上（52.4％）もいて、その割合は増加傾向にあるといいます（マイナビ「就職活動に対する保護者の意識調査」）。

就活だけではありません。いまや大学の入学式や会社の入社式にも、親が同伴する時代。ある組合の経年調査によれば、大学の入学式に「本人と家族が参加した」との回答は、2011年時点で5割強（52.9％）でしたが、2019年には8割弱（75.9％）にまで急増（全国大学生活協同組合連合会「保護者に聞く 新入生調査」）。このころには、入学式に参加を希望する親や祖父母が増えすぎ、あらかじめ「整理券」を配って入場制限する大学も顕在化しました。

その後、2020〜2022年には新型コロナの到来で、家族参加はいったん1〜2割台に減りましたが、2023年以降は再び上昇傾向。私が客員教授を務める立教大学でも、2025年度の入学式は「学生1名につきご家族など同伴者は2名まで」と制限を設けていました。

一方の入社式ですが、2023年のあるポータルサイトによる調査（対象10、20代）では、「入社した会社の入社式に、親が出席した」との回答が約7人に1人（14.4％）（Yahoo！JAPAN調べ）。驚くほど多くはないですが、私が入社した時代（1990年代）を振り返ると、ちょっと考えられません。

また例年、よく報道される「親同伴入社式」の一つに、お好み焼きのソースなどを手掛ける「Otafukuグループ」のものがありますが、ここでは新入社員が「お母さん、育ててくれてありがとう」など、親への感謝の言葉を読み上げるシーンが好評だといいます。

「親に甘えすぎ」なのか？

こうした状況を受けて近年、Z世代の若者に、上の世代の年長者がよく言うのが、「まったく、いつまで経っても『親に甘えすぎ』なんだから」。果たして、そうでしょうか。

そもそも、「親同伴」の入学式や入社式、あるいは「親子就活」が増えた一因は、Z世代の若者が「親に甘えているから」とは言い切れません。昨今の人手不足により、就活の「内定辞退経験者（1社以上辞退）」が6割を超える水準になり（63.6％／2024年 リクルートキャリア「就職プロセス調査」）、企業が「親を説得して内定辞退を防ごう＝オヤカク」や「親にも入社式に来てもらい、離職を防ごう」などと考え始めた影響も大きいでしょう。

また、昔以上に親、とくに母親のアドバイスが的確になった可能性もあります。

博報堂生活総研は、わが子に並走したり先回りしたりしてサポートする母親を「メンター・ママ」と呼びます。同主任研究員の酒井崇匡氏いわく、「Z世代の母親は、それ以前の世代より共働き比率が高く、母親が一社会人としても、わが子に信頼や尊敬をされている部分があるのでは」と言います。確かにその通りでしょう。

頼れる母親「メンター・ママ」が増えた

Z世代の母親の中心は、真性バブル世代と団塊ジュニア。彼女たちの多くは、女性の高学歴化、共働き化が進む1990年代半ば前後に、大学進学や就職を経験してきました。

女性の短大進学率と四年制大学への進学率が逆転したのは1996年、また専業主婦世帯と共働き世帯が逆転したのも1996年。つまり、彼女たちの進学や就職、結婚の前後の時期に、時代が大きく動いたのです（2019年 内閣府「男女共同参画白書」）。

また、真性バブル世代は「均等法（男女雇用機会均等法／1986年施行）」の第1世代で、バリバリ働く「バリキャリ」志向が強かったのに対し、団塊ジュニアは1990年代後半の「労働者派遣法改正」を機に、派遣社員に転じた割合も高いとされます。





それでも2024年時点で、団塊ジュニアを中心とした45〜54歳（含・有配偶）女性の8割強（80.9％）が働いているほか、同年代の既婚女性に限っても、「夫婦共にフルタイム就業」が、2019年時点で同世代女性の約4組に1組（約25％）にのぼっていました（総務省「労働力調査」ほか）。

フルタイムやそれに近い状態で働いていれば、さまざまな角度から仕事関連の情報が入ってきやすく、優秀なメンターにもなりやすい。実際に博報堂生活総研が、Z世代の一部（19〜22歳／男女）に聞いた調査でも、頼れる母親の増加が見てとれます。

具体的には、「悩みごとを一番相談する相手は母親」や、「母親からのアドバイスや忠告の通り行動することが多い」との回答が、30年前（1994年）と2024年の比較で、20ポイント前後も増えました（10.5％→31.8％／51.5％→68.0％）（「若者30年変化」）。

つまり、Z世代が「母親に甘えている」から親子就活が増えたというより、昭和の時代以上に「頼れる母親」だからこそ、就活を共にするようになった側面もあるはずです。

（牛窪 恵 ： 世代・トレンド評論家）